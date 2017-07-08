Розовые инопланетяне. Фельдшер — о причудах алкоголиков

— Так, говорите, где вы его нашли?

— На крыльце дома спал. Я его еле втащил. Не бросишь же. Брат всё-таки, — мужик горестно всплеснул руками. — И в кого такой? Мать не пила. Отец не пил. Я не пью. А этот — ну каждый день.

— А участкового врача вызывали?

— Да толку? Пришёл, послушал. ОРВИ, говорит. Лечитесь.

— И чем лечились?

— Да ничем. Попробуй этому дураку что-нибудь, кроме водки, предложить? Обматерит и на хрен пошлёт. Так что только водку пил. Дня два. А потом водка кончилась, денег я ему не давал. Пей, говорю, лекарства, что доктор выписал. Всё равно не пил. Так, говорит, пройдёт. Я уж его в доме на ключ запирал, чтоб к себе не убёг. Боялся, что опять нажрётся и замёрзнет где-нибудь. Зима всё-таки. Сам-то он не здесь живёт, у него в городе квартира.

— Это мне неинтересно, — фельдшер прервал разлив души. — Пневмония у вашего брата. В больницу надо.

— Надо значит надо. Собирайся! — обратился мужик к щуплому кашляющему брату.

Тот бестолково засуетился.

— Не мельтеши. Я сам всё соберу. Чего не хватит — привезу потом. Иди хоть рожу свою ополосни, — мужик поставил брата лицом к ванной комнате и, включив в ней свет, подтолкнул болящего к умывальнику.

Через пару минут, забыв даже выключить льющуюся из крана воду, бедолага вылетел из ванной с широко раскрытыми глазами и ртом.

— Та… Та… Там… Эти…. — указательный палец больного тыкал в сторону ванной.

— Черти, что ли? — фельдшер отвлёкся от разговора по телефону.

— Не… Не… Нет… Эти… Инопланетяне!

— Ого! Я перезвоню через минутку, — фельдшер выключил телефон. — И много их там?

— Много! Си… синие и зелёные, очень злые. Кусаются!

— А добрые есть?

— Кр… Крас… Розовые. Только мало их.

Фельдшер заглянул в ванную

— Действительно мало. Ну, бери розовых с собой. Будут тебя защищать от остальных. И пошли в машину. Алло! — фельдшер снова достал телефон. — Это опять я. И попросите, чтоб психиатр в приёмное пришёл. У больного по ходу будет, что ему сказать.

Поездка до больницы прошла тихо и без эксцессов. От зелёных пришельцев больного слева оберегал брат. Справа — от синих — отбивался фельдшер. Спина больного была надёжно прикрыта спинкой сиденья, а спереди доблестно сражались инопланетяне розового цвета.

***

— Так что вы хотите мне сказать? — молодая и красивая врач-психиатр обратилась к сидящему напротив больному. — Чертей видели?

— Доктор, — встрял в разговор фельдшер. — Это в прошлые века безграмотные пьянчуги видели чертей. Наши, образованные, теперь знают, что это не черти, а инопланетяне.

— Не мешайте мне, пожалуйста. Я сама разберусь, кто и что видел, — врач снова обратилась к больному. — Так что вы говорите?

— Я? Я ничего... — больной сразу пошёл в отказ. — У меня пневмония.

— Так-так, — врач обернулась к фельдшеру. — Тогда причём здесь я? Пневмония — это к терапевту.

— Как что? А инопланетяне? — фельдшер посмотрел на больного. — Про инопланетян доктору расскажи.

— Я никаких инопланетян не знаю.

— Как это не знаешь? А зелёные? А синие? Которые тебя кусали в ванной? А розовые? Ты ещё розовых с собой в больницу взял.

— Не знаю. Не видел я никаких инопланетян. Врёшь ты всё!

— Да как же я вру?! — фельдшер уже открыто возмущался столь наглым коварством. — Как же их не было? Да я их сам видел!

Красивая женщина-психиатр внимательно посмотрела на фельдшера.

— Точно видели?

— Зуб даю! — фельдшер чиркнул пальцем по зубам. — А этот, — он злорадно указал на больного, — он розовых ногами пинал. А розовые добрые.

— Да не пинал я розовых ногами! — закричал больной. — Я синих пинал!

— Понятно, — задумчиво проговорила врач, поворачиваясь к стоящим в дверях медбратьям. — Давайте-ка этого к нам в отделение, а с фельдшером скорой мы ещё немного поговорим.

— Ух, люблю я разговаривать с психиатрами! Особенно тогда, когда они такие красивые, — фельдшер пересел поближе к врачу. — Ибо никто другой, кроме женщины-психиатра, не сможет заглянуть в мятущуюся душу простого линейного фельдшера. Предлагаю поговорить о нашей завтрашней встрече где-нибудь в кафе. Вы не против?

— Поговорим для начала об инопланетянах, которых вы видели, — не поднимая глаз от журнала записи больных, серьёзным тоном заговорила психиатр. — Сколько их было? Какого цвета и какого размера?

— Да не было никаких инопланетян... — фельдшер оторопел от ледяного тона врача.

— Не было? Предыдущий пациент тоже сначала так говорил. Но потом вспомнил. Может, и вы всё-таки вспомните?

Она оторвалась от записей и посмотрела фельдшеру в глаза. Её безбрежно синий взгляд излучал такое задорное веселье и ехидство, что фельдшер не удержался от смеха.

— Идите, молодой человек. В карте я вам расписалась. А в кафе мне недосуг. Муж ревнивый.

— Ну вот, — фельдшер обиженно скривил губы, — а я надеялся…

***

— А хороша доктор! — фельдшер восторженно описывал врача водителю. — Ух хороша! И умная, и красивая. И шутки у неё… прикольные. Одна только проблема…

— То, что она психиатр?

— Болван, — фельдшер укоризненно посмотрел на водителя. — То, что она замужем.