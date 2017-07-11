Не захотел вовремя узнать о раке — плати

В правителстве предлагают финансово наказывать граждан за их нежелание проверяться на онкологию.

Чиновники предлагают ввести ответственность за халатное отношение граждан к своему здоровью, в частности, к обследованиям, которые могут выявить онкологические заболевания. Как сообщил Лайфу источник в правительстве, зампредправительства Ольга Голодец уже поручила ряду ведомств проработать этот вопрос.

— Проект поправок разрабатывает Федеральный фонд обязательного медицинского страхования вместе с Минюстом. Речь идёт о введении ответственности за непрохождение гражданами ключевых обследований, способствующих выявлению онкологических заболеваний. ФФОМС прорабатывает вопрос о возможности введения дифференцированной ставки страховых взносов для лиц, не прошедших диспансеризацию (или введение соплатежа), — рассказывает источник в правительстве.

Минфин уже поддержал эту идею ФФОМС. Правда, по мнению представителей финансового ведомства, введение дифференцированных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование не будет мотивировать граждан следить за своим здоровьем и проходить обследования. По законодательству РФ об обязательном медицинском страховании взносы на ОМС вносят страхователи, т.е. работодатели. Таким образом, подобная мера приведёт к увеличению финансовой нагрузки на работодателей и бюджет.

С мнением чиновников от финансов согласна директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович. По её словам, последствиями такой инициативы могут быть расцвет коррупции, покупка ложных справок о прохождении диспансеризации. Как минимум, такая ситуация будет способствовать не увеличению заботы населения о своём здоровье, а росту социальной напряжённости.

— Насильно нельзя заставить людей заботиться о себе. В условиях малой доступности многих тестов в России такого рода наказания — просто абсурд, — считает специалист. — Есть разные причины, почему люди не могут пройти обследование: не отпустили с работы, далеко ехать. Люди не идут на обследования ещё и потому, что боятся услышать чудовищный диагноз. Мотивацией должно стать то, что люди будут понимать: в случае страшного диагноза им помогут — больные получат лекарства и квалифицированное лечение.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. № 36ан "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определеённых групп взрослого населения", обследование здоровья граждан проводится, чтобы на ранних стадиях выявить неинфекционные заболевания. Обследования проводятся 1 раз в 3 года в возрасте от 18 лет и старше. В перечень исследований входит осмотр врачами-специалистами, анализы крови, УЗИ, флюорография и последующие медицинские консультации при выявлении заболевания.

Как рассказал врач-онколог Ирина Поддубная, процедура обследования может занять неполные 2—3 дня. Это при том, что работающий человек часто не может себе позволить потратить весь день на обход медкабинетов. Но весь набор исследований можно легко уложить и в один день. Но часто такой возможности у большинства трудящихся просто нет.

— Специально люди не уклоняются от исследований, — рассказывает Поддубная. — Дело в том, что в России нет ответственности работодателя за прохождение его сотрудниками диспансеризации. В ином случае у работающих была бы реальная возможность найти время для процедур. Не каждый может отпрашиваться с работы за свой счёт.

Слова врача-онколога подтверждает президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов. По его словам, сейчас работает система, в которой гражданин лично никаких взносов не делает. Человек может пройти диспансеризацию с обследованиями и специалистами. Но у системы есть свои плюсы и минусы, потому что это вопрос не только гражданина, но и работодателя. Даёт ли работодатель возможность сотруднику пройти диспансеризацию или нет.

— Предложение повышения ответственности граждан за внимательным наблюдением за собственным здоровьем я поддерживаю. Но я не понимаю механизма внедрения такой оплаты, если она является нагрузкой только для работодателя, — говорит Кузнецов. — Непонятно, как работодатель должен карать своего сотрудника. Если за опоздание на работу штрафуют — это понятно. А если работодатель применяет санкции за то, что его сотрудник не обследовался, — непонятно. Там могут быть вполне житейские моменты: ребёнок заболел, аврал на работе. Вполне возможно, что работодатель просто не создал соответствующих условий.

Как говорит Кузнецов, сейчас прорабатывается сложный механизм ответственности. Но механизм должен быть универсальным и понятным каждой стороне этого вопроса.

По данным ВОЗ, рак стоит на втором месте из основных причин смерти в мире. От онкологии умерли 8,8 млн человек в 2015 году. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти на планете. По данным Минздрава РФ, ежегодно о своём диагнозе "рак" узнают около 500 тысяч россиян.