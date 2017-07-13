Свои среди чужих. Российские фармкомпании жалуются на дискриминацию на госторгах

Как стало известно Лайфу, Торгово-промышленная палата России и Российский союз промышленников и предпринимателей направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, где говорится о множестве нарушений при госзакупках лекарств. Эту информацию Лайфу подтвердили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты.

— Ответ ещё не получен, — сказали в пресс-службе. — Наши эксперты ожидают его не раньше сентября.

Аппарат правительства перенаправил письмо от бизнеса в профильные ведомства — Минпромторг, Минздрав, Минфин, ФАС и Росздравнадзор. Они должны рассмотреть обращение и подготовить ответ.

Хитрости для закупки импортных лекарств

Как говорится в письме, многие заказчики (региональные Минздравы, больницы и т.д.) "затачивают" техзадания под зарубежные препараты. При этом государство "вкладывает средства в развитие промышленности и здравоохранения". Поэтому потери бюджета могут составить десятки миллиардов рублей.

Кроме того, это нарушение законодательства. Ведь для поддержки российских производителей были приняты специальные нормативные акты. Например, правило "третий лишний". Преимущества предоставляются участникам, которые готовы поставить лекарства, произведённые в России и других странах ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Если поступило как минимум две таких заявки, то заявки участников, которые собираются поставить лекарства из других стран, должны отклоняться. Получается, что это правило не может работать, если изначально тендер был написан под иностранное лекарство.

В письме приводятся конкретные примеры "заточек". В 2017 году Минздрав Хабаровского края провёл пять тендеров на закупку инсулинов, "техническое задание в которых было сформулировано под торговое наименование". В результате на тендеры приходило по одному претенденту, с ними и заключались контракты, причём без снижения цены, говорится в письме к Медведеву.

Как следует из информации с портала госзакупок, поставщиком тогда стала в том числе компания "Спейсфарм". По данным базы СПАРК, она принадлежит гражданину России Леониду Персицу. При этом "Спейсфарм" поставил не собственный препарат, а лекарство немецкой компании "Санофи-Авентис".

Компания "Герофарм" подавала в региональное управление ФАС жалобу по этому тендеру. В жалобе говорилось, что в техзадании были указаны такие характеристики препарата, которые не позволили "Герофарму" участвовать в закупке. Техзадание сформулировано действительно с указанием конкретных деталей товара. Есть дозировка, объём шприца, продолжительность действия лекарства.

В ФАС рассмотрели жалобу и нашли её необоснованной.

По мнению экспертов министерства здравоохранения Хабаровского края, если изменить характеристики препаратов, это негативно скажется на лечении, указывается в решении ФАС. Во многих случаях препараты просто перестанут подходить, "учитывая особенности гормонозависимых заболеваний".

Как говорится в письме Медведеву, "попытки обжаловать решение заказчика не всегда дают положительные результаты" — потому что чётких требований, как составлять техзадание, не существует.

То, что госзакупщики и поставщики договариваются, нарушая законы о торгах, известный факт. Как говорил в апреле 2017 года начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, уровень картелизации государственных закупок в сфере здравоохранения в России достигает 50%. По его словам, в сговорах принимают участие производители, дистрибьюторы, поставщики и заказчики.

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович отметила, что чиновники могут "затачивать" тендеры под конкретные лекарства не обязательно из корысти — но и для блага пациентов.

— Иногда подбор препарата бывает очень и очень сложной задачей, — сказала она. — Это особенно важно в ситуации тяжёлых заболеваний типа диабета. Разница в действии молекул оригинального препарата и дженерика может быть просто фатальной. Закупка лекарств по непатентованному названию (а не по торговому) не соответствует подходу персонализированной медицины. При этом именно так в большинстве случаев нужно закупать по закону.

Российский бизнес хочет увеличить долю до 40%

Авторы письма убеждают премьер-министра, что поддержка российского бизнеса (и оставление за бортом иностранцев) на госзакупках не приводит и в будущем не приведёт к снижению конкуренции. "В последнее время на конкурсах на закупку лекарств и медицинских изделий участвуют от трёх до 10 компаний с равноценными по качеству и эффективности продуктами", — сказано в письме.

Эти цифры сильно расходятся с данными Минэкономразвития. В докладе ведомства, опубликованном в феврале 2017 года, говорится, что в 2016 году на тендеры по закупке лекарств подавалось в среднем по 2,2 заявки.

"Многие виды продукции при наличии конкурентоспособных российских аналогов закупаются у зарубежных компаний, отчего доля лекарств и медицинских изделий отечественного производства на российском рынке в 2016 году хотя и выросла, но составляет всего 30 и 20 процентов соответственно, хотя потенциал уже сегодня позволяет претендовать как минимум на 35–40 процентов", — говорится в письме.

Интересно, что в аптечных продажах доля отечественных лекарств составляет примерно 60%, если считать в упаковках, и примерно 30%, если считать в деньгах (данные аналитического агентства DSM Group).

"Если не изменить отношения к закупкам, то придётся останавливать некоторые производства уже в этом году", — сказано в обращении.

Российский бизнес говорит о грядущем фармацевтическом апокалипсисе и остановке производства уже давно. Конкретные примеры есть. Как рассказывал Лайф, Кировская фармацевтическая фабрика перестала производить перекись водорода. Препарат входит в перечень лекарств, цены на которые регулирует государство. В итоге перекись стало производить просто невыгодно.

Но в целом производство лекарств в России, по данным Росстата, растёт. Как рассказывал Лайф, производство лекарств и медицинских изделий в январе 2017 года выросло на 23% по сравнению с январём 2016 года (если считать в упаковках).

Авторы письма предлагают усовершенствовать законодательство о госзакупках. В частности, нужно определить правила для составления техзадания, позволить заказчикам "вносить изменения в проект контракта в ходе проведения аукциона", повысить ответственность за нарушение законов о торгах и т.д.

Лариса Попович отметила, что сейчас и так существуют на госзакупках "очень серьёзные" ограничения для иностранных компаний. И не всегда эти ограничения приносят тот эффект, который был запланирован.

— После введения правла "третий лишний" цены на российские дженерики стали расти, — сказала она. — Во многих случаях они уже превышают цены на иностранные оригинальные препараты.

Как ранее рассказывал Лайф, государственные закупщики (Минздрав, региональные органы власти и отдельные больницы) проиграли в деньгах из-за правила "третий лишний" на десятках тендеров.

Например, в марте 2016 года Минздрав закупал препарат "Ритуксимаб". Победила компания "Биокад" (цена контракта 1,758 млрд рублей). Заявка компании "Р-Фарм" (1,749 млрд рублей) была отклонена, потому что компания предлагала поставить препарат иностранного производства. При этом "Р-Фарм" предлагал цену на 9 млн рублей меньше, чем "Биокад". Эти деньги бюджету не удалось сэкономить. Поэтому утверждение российского бизнеса, что бюджет теряет миллиарды из-за того, что больницы закупают импортные лекарства, не может считаться однозначным.