В Африку отправили первую партию российской вакцины против Эболы

Вакцину, изобретённую в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, получит тысяча жителей Африки.

Три года назад в Западной Африке вспыхнула эпидемия Эболы — она унесла жизни более 11 тысяч человек. С тех пор учёные во многих странах разрабатывают оружие против этого страшного заболевания.

В России, в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработали вакцину "Гам-Эвак комби".

— Вакцина "Гам-Эвак комби" от Эболы даёт на испытаниях устойчивый эффект: эта сыворотка позволяет в лабораторных условиях полностью нейтрализовать дикий вирус Эбола — с фактически стопроцентной эффективностью, — говорила ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова.

К тому же российская вакцина может храниться при температуре плюс 4°C (максимум). Это более удобно, чем то, что предлагают, например, американцы — их вакцина Merck&Co должна храниться при минус 80°C.

В середине июля партию из тысячи доз российской вакцины впервые отправили в Гвинейскую Республику. Машина с вакцинами в специальном термобоксе 12 июля выехала из Москвы в Санкт-Петербург, откуда уже вместе с необходимым оборудованием для исследований и специалистами вылетела на самолёте в Африку.

— Первыми вакцину против вируса Эбола изобрела американская фирма Merck&Co, — рассказал начальник отделения получения биотехнологических продуктов НИИ им. Гамалеи Александр Семихин. — Но наша вакцина первая и единственная в мире, которая получила государственную регистрацию.

Жители Африки смогут получить вакцину в научном клинико-диагностическом Центре эпидемиологии и микробиологии в Гвинее. Центр был открыт при поддержке "Русала" в 2015 году и специализируется на диагностике, лечении и профилактике инфекционных и особо опасных заболеваний. Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска лично вовлечён в борьбу с "чумой XXI века". На протяжении нескольких лет компания осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности специальной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора и мобильной исследовательской противоэпидемической лаборатории.

Себестоимость одной дозы российской вакцины — 12–14 тыс. рублей. В январе 2016 года глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что "общий вклад России в дело борьбы с Эболой" на тот момент составлял порядка $60 млн — то есть около четырёх миллиардов рублей.