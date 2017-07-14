Диабетиков оставили без госрезерва лекарств

Как стало известно Лайфу, Институт законодательства и сравнительного анализа при Правительстве России раскритиковал законопроект о поддержке людей с сахарным диабетом. Ранее этот документ внесла в Госдуму группа депутатов из "Справедливой России" (в том числе это Сергей Миронов, Федот Тумусов, Олег Нилов).

Лайф рассказывал об этом законопроекте. В частности в нём прописаны такие меры:

— создание государственного резервного запаса противодиабетических препаратов;

— "перевод больных сахарным диабетом с одного вида инсулина на другой, с одного вида сахароснижающих препаратов на другие <...> только по медицинским показаниям, а не в целях экономии";

— статистическое наблюдение за больными сахарным диабетом, внесёнными в государственный регистр;

При этом в документе много декларативных пунктов — по сути, проговариваются те права больных диабетом, которые у них и так есть.

К примеру, говорится: "Заболевание сахарным диабетом признаётся государством серьёзной проблемой в жизни человека и общества и является основанием возникновения государственных обязательств в области медико-социальной защиты".

Среди прав больных диабетом, которые декларируются законопроектом: право на оказание бесплатных квалифицированных медицинских услуг; обучение основам компенсации диабета; доступность схем лечения диабета.

Сахарный диабет — группа заболеваний, которые связаны с нарушением усвоения глюкозы. В результате возникает гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Заболевание приводит к тяжёлым осложнениям: например, у взрослых людей с диабетом риск развития инфаркта и инсульта в два-три раза выше. При сахарном диабете снижается кровоток и повреждаются сосуды и нервы в ногах — есть риск их ампутации. Диабетом может быть обусловлен 1% глобальных случаев слепоты.

На сегодняшний день в официальном реестре больных сахарным диабетом зарегистрировано 4,3 млн пациентов. Но их число в реальности может быть значительно больше, считают эксперты.

В Институте законодательства пришли к выводу, что законопроект плохо проработан. В том числе плохо прописаны определения, в некоторых местах документа слишком много ненужной конкретики (например, расшифровывается узкоспециальная терминология — "сахарный диабет 1-го типа", "сахарный диабет 2-го типа" и т.д.).

При этом в законопроекте не прописано, какой именно орган власти несёт основную ответственность за защиту больных диабетом.

"Большая часть норм законопроекта либо дублирует нормы действующего законодательства <...>, либо не согласована с ними, либо носит слишком общий характер", — говорится в заключении.

В Институте отметили, что некоторые нормы законопроекта всё же заслуживают поддержки. Например, это "гарантии на получение компетентной информации о сахарном диабете и обучение основам компенсации сахарного диабета". Это могло бы "найти закрепление на законодательном уровне, однако предложенная законопроектом форма регуляции не может быть признана оптимальной".