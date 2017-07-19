Россия потратит 30 млн рублей на больницы в Камбодже, Лаосе и Мьянме

Россия передаст более $500 тысяч (около 30 млн рублей) на восстановление больниц в странах Азии — Камбодже, Лаосе и Мьянме. Как стало известно Лайфу, МИД России разработал соответствующий проект постановления правительства. Сейчас документ согласовывается с другими ведомствами. Речь идёт о трёх госпиталях — по одному в каждой стране.

Ранее с просьбой выделить деньги на азиатские больницы к России обратилось Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). Эти госпитали были построены на средства СССР. В ООН посчитали, что будет логично, если их восстановит Россия.

Средства нужны на "инфраструктурное строительство и ремонт", медицинское оборудование, обучение сотрудников работе с новой техникой.

"Возможное участие России в комплексном переоснащении и модернизации госпиталей ... способствовало бы укреплению традиционно дружественных отношений с Камбоджей, Лаосом и Мьянмой", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. К тому же это позволило бы "перевести на качественно новый уровень наше сотрудничество с самим ЮНОПС".

По словам директора Института экономики здравоохранения Ларисы Попович, $500 тысяч — не такая большая сумма, если речь идёт о поддержании имиджа страны.

— Эти деньги не были бы лишними и для российских больниц, но те нематериальные выгоды, которые мы получаем от подобных вложений, тоже важны, — считает специалист.

Одна из самых "грустных" российских больниц находится в городе Аша Челябинской области. Как ранее рассказывал Лайф, её можно принять за обветшалый сарай — на деревянных стенах облупилась краска, двери покосились, первый этаж постоянно заливает вода (зимой она превращается в лёд).

— Конечно, нам тоже нужны деньги. Поликлинику нужно сделать, — сказал главный врач больницы № 2 в городе Аша Челябинской области Александр Матузов, услышав новость про азиатские госпитали.