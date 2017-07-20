Прокуратура выявила нарушения при проведении медклиниками онлайн-консультаций

Росздравнадзор и прокуратура фиксируют множество нарушений со стороны медучреждений при проведении платных онлайн-консультаций. При этом наказать виновных довольно сложно: сейчас правила проведения таких консультаций не прописаны в законодательстве (законопроект только рассматривается в Госдуме). При этом в условиях правовой дыры онлайн-консультации уже давно проводят самые разные учреждения.

Среди тех медучреждений, которые прокуратура проверяла и нашла нарушения, Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (президент НИИ — известный врач Леонид Рошаль). Прокуратура провела там проверку в июне этого года.

Как выяснили прокуроры, НИИ заключил договор с компанией "Мобильные медицинские технологии". Компания привлекает пациентов, предоставляет техническое обеспечение, переводит платежи. Консультации оказывают специалисты института (об этом сказано на сайте НИИ) — по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Мобильные медицинские технологии" не заключают с клиентами письменный договор на предоставление платных медицинских услуг, а это, как указывает прокуратура, нарушение правил, утверждённых правительством. На сайте компании есть только оферта, адресованная неограниченному числу лиц. В этой оферте нет подписи человека, который представляет компанию. Это тоже нарушение.

Кроме того, "информированное добровольное согласие потребителем <...>, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, не подписывается". Ещё одно нарушение: когда клиент обращается за услугой, ему не сообщают, что он может получить консультации бесплатно по полису ОМС.

И вообще, "законодательством оказание телемедицинских услуг не предусмотрено", констатирует Прокуратура Москвы. А НИИ с января по апрель 2017 года оказал более 80 платных телемедицинских слуг.

По данным источника Лайфа в Росздравнадзоре, ведомство уже запросило Минздрав о том, что делать клиникам, оказывающим онлайн-консультации, "в рамках действующих правовых актов". Законопроект о телемедицине разрабатывался долго, и предполагается, что он вступит в силу только в 2018 году. И до этого момента вопрос с медучреждениями, которые уже занимаются телемедициной, нужно как-то решить.

Как ранее рассказывал Лайф, онлайн-консультации предлагают и другие госклиники, например Научный центр неврологии. Но больше в этом секторе частных компаний. Так, портал medviser.ru предлагает онлайн-консультации с лучшими зарубежными врачами.

Как сообщали СМИ, 19 июля в Госдуме состоится второе чтение законопроекта о телемедицине. Главное правило, которое предусматривает законопроект: общение с врачом через Интернет будет возможно только после очного первичного приёма.

— То есть сначала пациент показывается на очный приём, вы получаете своего лечащего врача, дистанционно он уже потом корректирует лечение, потому что он видел и знает пациента, — пояснял ранее глава Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что многие компании, которые предоставляют онлайн-консультации, позаботились о юридическом оформлении услуг так, что придраться к ним не сможет даже прокуратура. По словам эксперта, такие компании нигде не пишут, что предоставляют медицинские услуги, они называют это советами врача, например. Дело в том, что медицинская услуга — это юридический термин, и в нормативных актах сказано, как она должна и как не должна оказываться. А совет врача — это просто совет врача, в законодательстве не прописано, что это и как эти советы давать.

Мелик-Гусейнов отметил, что даже принятие закона не прояснит ситуацию до конца. После этого нужно будет дождаться ещё и методических рекомендаций о том, как оказывать онлайн-консультации. Но в целом спрос на телемедицину будет расти, считает эксперт, поэтому всё больше медучреждений станут ею заниматься.