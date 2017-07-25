"Сами ешьте свою плесень". В школьных столовых Москвы 5% продуктов — фальсификат

5% продуктов, которые дети получают в школьных и детсадовских столовых в Москве, — фальсификат. Об этом говорится в материалах московского управления Роспотребнадзора, с которыми ознакомился Лайф. К тому же в 3% готовых блюд превышены нормы по количеству бактерий и другим важным показателям.

Конкретный пример. Поставщик "Московский школьник" поставлял для детей творог, в котором плесени оказалось в 16 раз больше нормы, а дрожжей — в семь раз больше нормы. Производит творог компания "Коломенское молоко". Вероятно, кефир просто испортился из-за неправильного хранения, и какая из двух компаний в этом виновата — неизвестно.

Ужасным по качеству оказался также кефир — и плесени, и дрожжей там было в четыре раза больше нормы. Производителем кефира была компания "Весёлая коровка".

А вот полезных молочнокислых микроорганизмов и в твороге, и в кефире было, наоборот, меньше, чем положено. В результате поставщик был оштрафован на 400 тысяч рублей. Но здоровье бесценно — а многие дети, вероятно, плохо себя чувствовали после такого завтрака или полдника.

— Всё, что касается детского питания, должно строго соответствовать регламенту без каких либо допущений, — говорит педиатр Туяра Захарова. — Плесневые грибы присутствуют в кисломолочных продуктах в незначительном количестве. Но превышение их нормы в разы говорит о неправильном хранении продукта. Это недопустимо для детского питания.

По её словам, если ребёнок полностью здоров, такие подпорченные продукты вряд ли принесут большой вред. Но если у ребёнка снижен иммунитет или у него есть хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, то последствия будут хуже. По словам врача, это, скорее всего, вызовет дисфункцию кишечника (то есть возможны боль в животе, диарея и т.п.).

Ещё пример. Поставщик "Комбинат дошкольного питания" хранил в холодильнике булки вместе с мясом — "без разграничения". За это компания была оштрафована на 5 тыс. рублей.

— Держать хлеб рядом с мясом запрещено из-за того, что в сыром мясе могут быть опасные для ребёнка бактерии, — пояснил педиатр Кирилл Калистратов. — Они могут стать причиной кишечной инфекции, для которой характерны понос, рвота, высокая температура.

А вот пугающее слово "фальсификат", как рассказал врач, в действительности не такое страшное. Это значит, что состав продукта не соответствует тому, что написано на упаковке. Судя по материалам Роспотребнадзора, такое часто бывает с молочными продуктами. Ведомство просит Госинспекцию Москвы по качеству сельхозпродукции проверять молочные продукты, поставляемые в школы, на количество стеринов. Нередко производители вместо животных жиров используют растительные, и такая проверка как раз позволит это выявить.

— Конечно, излишнее употребление растительных жиров опасно, как и ингредиентов, которые обычно не принято добавлять в продукты, — сказал врач. — Но нельзя сказать, что в тот же день ребёнок почувствует себя плохо.

Как рассказывал Лайф, вредные растительные жиры (например, пальмовое масло) повышают уровень холестерина в крови и провоцируют развитие атеросклероза, тромбоза сосудов, заболеваний сердца, ожирения.

Ещё примеры нарушений (выявлены как в компаниях-поставщиках, так и в школах и детсадах):

На халате сотрудника обнаружены колиморфные бактерии. Это "свидетельствует о возможном нарушении правил личной гигиены сотрудника (нетщательное мытьё рук с мылом, посещение туалета в санитарной одежде) или некачественной стирке". Цех, где готовится еда, не соответствует нормативам — например, осыпается штукатурка. Неправильно моется посуда.

Всего московское управление Роспотребнадзора выписало 463 штрафа за некачественную еду в школах и детских садах. Общая сумма — 12 млн рублей.

Роспотребнадзор предлагает проверять еду для детей заранее — ещё до того, как она попадёт в столовые. Для этого, как говорится в материалах управления, создано 5 распределительных центров. Но пока там проверяют только воду (в бутылках) и сливочное масло.

Роспотребнадзор предлагает поступать так же с молоком, сыром, сгущёнкой, творогом, сметаной, йогуртами, соками и колбасой. Как сказано в материалах, это задача Роспотребнадзора, департамента образования, Госинспекции по качеству сельхозпродукции, Ассоциации предприятий социального питания (в неё входят 26 компаний-поставщиков).

Кстати, некачественных продуктов в детских столовых становится всё-таки меньше. В позапрошлом учебном году доля фальсификата составила 13%. А доля готовых блюд, не соответствующих нормативам, была 11%. Большую часть продуктов в школы и детсады Москвы поставляют компании, входящие в Ассоциацию предприятий социального питания. В том числе это "ВИТО-1", "Школьник — ЮЗ", "Конкорд".