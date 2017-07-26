Сладкая смерть. Как сахар убивает россиян

По статистике, россияне съедают сахара в два раза больше нормы. Ожирением и сахарным диабетом страдает почти 6 млн граждан.

По данным Минсельхоза, среднестатистический россиянин съедает 39 кг сахара в год — это предварительный показатель за 2017 год. Получается, в день мы едим больше 100 г сахара — это примерно 21 чайная ложка.

Такая сладкая статистика уже много лет огорчает врачей, ведь установленная Минздравом норма потребления сахара — на 15 кг меньше. В идеале в год нужно съедать не больше 24 кг (это примерно 13 ложек в день).

Этой проблемой обеспокоены и во Всемирной организации здравоохранения. Там настаивают, чтобы в ближайшее время все страны пришли к показателю 25–50 г сахара на одного человека в день (это не больше 12 ложечек). ВОЗ предупреждает — значительная часть сахара "спрятана" в продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Например, в одной столовой ложке кетчупа содержится примерно 4 г (около одной чайной ложки) свободных сахаров. Одна банка подслащенного газированного напитка содержит до 40 г (около 10 чайных ложек) сахара.

Интересно, что наша страна далеко не рекордсмен по потреблению сладкого. В числе лидеров —США: там один человек съедает в среднем 59 кг сахара в год. А, например, среднестатистический житель Таджикистана — всего 14 кг. Что касается европейских стран, то там показатель в среднем 20 кг в год на человека.

Сахарная опасность

Врачи не зря так встревожены любовью наших граждан к сладкому. К сожалению, любимые конфеты могут вызывать тяжёлые хронические болезни — чаще всего это ожирение и сахарный диабет.

— Из всех сахаров наиболее опасен так называемый добавленный сахар, — рассказал диетолог Андрей Бобровский. — Он появляется в продуктах на этапе производства — его добавляют в полуфабрикаты. Самая большая его опасность в том, что он чаще всего откладывается в "неприкосновенный запас" — проще говоря, лишний вес. И от него очень трудно избавиться. Тот сахар, который в виде песка или кубиков кладут в чай или кофе, не такой опасный.

Современный житель мегаполиса практически каждый день потребляет добавленный сахар — это и десерты, и мясные блюда. В частности из-за этого, подчёркивает диетолог, эпидемия ожирения захлёстывает Россию и мир.

Недавно Роспотребнадзор опубликовал данные о заболеваемости ожирением в России. В 2011 и 2012 годах показатель составлял 124 случая на 100 тысяч человек. В 2013 году — уже 162 случая. В 2014 — 188. В 2015 — 285. На сегодняшний день в нашей стране почти у 1,5 млн человек стоит диагноз "ожирение".

Вторая опасность, которая поджидает сладкоежек, — сахарный диабет.

На 2017 год в официальном реестре больных сахарным диабетом зарегистрировано 4,3 млн пациентов. Но их число в реальности может быть значительно больше, считают эксперты.

— Примерно 9 млн — эта цифра более реалистичная, — говорит Борис Жерлыгин, создатель клуба "Прощай, диабет!". — По смертности сказать очень сложно: сегодня точной статистики нет. Человек может иметь диабет, умереть от инфаркта, но первопричину определить крайне сложно.

— Если взять статистику столетней давности, то тогда диабетиками были единицы, — отмечает диетолог Андрей Бобровский. — Разумеется, сахарный диабет возникает не только из-за большого потребления сахара — второй причиной как раз является ожирение, из-за которого многие процессы в организме страдают.

Кроме того, ожирение, излишнее потребление сахара влияют и на работу сердечно-сосудистой системы (могут быть инсульты, инфаркты, гипертония и другие заболевания) — а это сейчас является первой причиной смертности и в России, и в мире.

По словам диетолога Андрея Бобровского, выход из "сахарной лихорадки" есть — стоит просто сменить пищевые привычки.

— Совсем запретить сахар — тяжело и неэффективно. Стоит просто заменить вредные сахара на более полезные, — отметил специалист. — Можно заменить какие-то сладости фруктами — из-за этого меньше хочется выпить газировку или съесть десерт. Можно также уменьшить количество сладостей в зоне доступности руки. Не стоит часто покупать сладости, оставлять их у себя на кухне или на столе в офисе. Учёные даже подсчитали — если убрать из рациона хотя бы одну упаковку сладостей, то в среднем потребление сахара сокращается на 70%. А это уже хорошая помощь организму и снижения риска возникновения тяжелых заболеваний.