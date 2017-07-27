Минтруд высказался против закона о здоровье детей

Минтруд не поддержал законопроект "Об обеспечении здоровья детей", который 1 июня этого года внёс на рассмотрение коллег первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов. По мнению ведомства, меры, предложенные депутатом, могут перегрузить действующее законодательство.

В своём законопроекте депутат предлагает выделить детское здоровье в отдельное направление государственной работы — для более эффективной помощи малышам. Кроме прочего, предлагается дать более точное определение понятию "ребёнок". Также предполагается создать единый регистр "воздействующих на здоровье детей факторов" — явлений, объектов, товаров, работ, услуг, которые способны причинить вред или пользу здоровью ребёнка (что конкретно может войти в регистр, в законопроекте не уточняется). Также депутат хотел изменить подход к детской медицинской помощи — например, пересмотреть возрастные ограничения на применение некоторых лекарств.

По данным источника Лайфа, в Минтруде считают, что имеющихся мер по защите детского здоровья вполне достаточно. Закон "Об охране здоровья граждан", который действует в нашей стране с 2011 года, охватывает вопросы, "возникающие в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации, в том числе детей", напоминают в ведомстве.

Кроме того, есть и отдельные "детские меры". Например, с 2012 года в России действует Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы, в которой в том числе идёт речь о сбережении детского здоровья. С 2018 по 2027 год в России объявлено Десятилетие детства.

"Также имеются замечания юридико-технического характера. Учитывая вышеизложенное, законопроект не поддерживается", — заключают в Министерстве труда и соцзащиты.

Автор законопроекта, депутат Федот Тумусов, согласен с тем, что определённые меры по защите здоровья детей в России есть, — но проблема, по его мнению, в том, что единых правил всё равно нет.

— Законодательство об охране здоровья детей на данный момент очень размыто — оно находится в нескольких документах, единого законопроекта сейчас нет, — говорит Тумусов. — Мой законопроект отличается комплексным подходом.

По его словам, сейчас в Госдуме ожидают заключения правительства.

— Главную оценку я ожидаю от Минздрава, потому что мнение этого ведомства будет иметь наибольшее значение. Пока могу сказать, что однозначного подхода нет. Законопроект требует заключения правительства. Главная цель этого заключения — финансово-экономическая сторона. Законопроект, естественно, предусматривает дополнительные расходы для бюджета, пока трудно сказать, какие именно, — это как раз должны оценить в правительстве, — пояснил Федот Тумусов.