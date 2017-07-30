"У тебя мечта есть?" Фельдшер — о тех, кто боится умереть от рака

— Вы уж помягче с ним, — в руке отца больного зашуршала купюра. — Третью неделю истерит, как свой диагноз узнал. И ничего с ним сделать не можем. Как один остаётся в квартире, сразу к телефону, скорую вызывать.

— Да знаю я. Наши предупредили уже, — фельдшер отвёл от себя руку с зажатой в ней тысячерублёвой бумажкой.

Но мужчина с маниакальной настойчивостью засунул деньги в карман синей жилетки фельдшера.

— Возьмите. Ну пожалуйста. Только сделайте что-нибудь, чтобы он успокоился. Хотя бы ночь поспал. Мы с женой сами уже скоро с ума сойдём.

***

— Послушай сюда, — фельдшер отложил папку в сторону и повернулся лицом к больному. — Ты уже достал всех. И мать, и отца, и скорую. И себя в первую очередь.

Лицо 25-летнего парня, дотоле пропитанное ужасом, на мгновение стало изумлённым.

— Вы не понимаете? У меня рак! Мне три месяца осталось жить!

— И эти три месяца ты будешь выть по ночам и на стену лезть? А днём скорую вызывать, чтоб не скучно было?

— Мне страшно, — парень заплакал. — Я боюсь. Я боюсь умирать.

— Умереть боишься или умирать? — Парень перестал рыдать, не понимая вопроса. — Если умереть, то этого все боятся. А если умирать, то ты этим уже занимаешься. Причём по собственной воле. У тебя сейчас что-нибудь болит?

— Нет, — парень прислушался к себе.

— А хочешь, чтоб болело?

— Нет.

— А почему?

— Ну как почему? — парень замялся. — Потому, что больно будет.

— Именно. Вот когда больно будет, тогда и поорёшь. И это будет действительно больно. Я уже насмотрелся на такое. Так что побереги силы. И душевные, и физические.

— Вы просто не знаете, что это такое!

— Не знаю, — фельдшер поёжился. — И не дай бог узнать. Но скорую я бы точно не вызывал по три раза на дню. Смысл?

— А что же мне делать? — в глазах парня опять замелькала паника.

— Займись чем-нибудь. У тебя мечта есть? Детская?

— Не помню, — парень скис. — Раньше хотел на гитаре играть.

— Есть гитара-то? (Больной отрицательно замотал головой.) Ну так поди и купи. — Фельдшер достал из кармана синей жилетки тысячу рублей и сунул парню в нагрудный карман. — Остальные сам добавишь, не маленький. Родителям только не говори, что я тебе денег на гитару подкинул, а то ругаться будут.

— Да не на…

Фельдшер отстранил от себя руку парня с зажатой в ней купюрой.

— Надо, Федя. Надо. Потом отдашь. Ну, бывай, — фельдшер поднялся с табуретки и взял ящик. — Гитару бери, чтоб руки чувствовали, что это точно под них сделано. Я тебе, как специалист, говорю.

***

— А к чему вы мне это всё рассказали? — сорокалетний мужик с землисто-жёлтым цветом лица уже спокойно, вопросительно смотрел на фельдшера.

— А к тому, что этот юноша играет на гитаре уже гораздо лучше, чем я. И вот уже пять лет всё обещает заехать и вернуть мне мою тысячу рублей. У вас что-нибудь болит на данный момент? Нет? Ну и слава богу. Тогда я удаляюсь.