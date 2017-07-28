Удар в печень. За год в России вдвое выросло число больных острым гепатитом

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Стоит помнить, что болезнь, которую можно подхватить на приёме у стоматолога или в салоне красоты, государство лечить фактически не помогает.

За шесть месяцев 2017 года острый гепатит был выявлен у 7,2 тысячи человек. Это на три тысячи (то есть почти в два раза) больше, чем в первой половине 2016 года. Такие данные Лайфу предоставили в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве уточнили, что речь идёт обо всех типах гепатита.

Повышение заболеваемости констатируют и в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, острым вирусным гепатитом А за год стали болеть в два раза чаще, острым вирусным гепатитом Е — на 44% больше.

У гепатита есть две формы – острая и хроническая. При острой форме состояние человека заметно ухудшается. Среди симптомов — интоксикация, желтуха и т.д. Острый гепатит, если его лечить, как правило, заканчивается полным выздоровлением. Однако в некоторых случаях (примерно в 40%, если не начать своевременное лечение) наблюдается переход острой стадии в хроническую.

Хронический гепатит может много лет протекать бессимптомно, а потом стать причиной рака или цирроза печени. Впрочем, он может развиваться и самостоятельно, без предварительной острой стадии. Его называют ласковым убийцей, ведь неприятных ощущений больной долгое время не испытывает.

За первую половину 2017 года выявили 34 тысячи новых случаев хронического гепатита.

То есть статистику только что выявленных случаев часто пополняют люди, которые уже много лет живут с гепатитом. Болезнь у них уже перешла в тяжёлую стадию (процент выживаемости таких больных невысокий). За годы, что их болезнь была "спрятанной", они могли заразить других.

Увеличение количества новых случаев в Минздраве считают положительной тенденцией. В ведомстве говорят, что врачи просто стали чаще выявлять гепатит с помощью тестирования. Большинство экспертов, опрошенных Лайфом, с этим частично согласны. Однако они уверены, что это заслуга скорее активистов, а не Минздрава.

— Такой рост, возможно, связан с увеличением тестирования, в том числе и варианта "экспресс", такие тесты обычно делают параллельно с тестированием на ВИЧ. По большей части это заслуга активистов, работников НКО, которые проводят акции, где людей тестируют, — говорит Алексей Михайлов, руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению ITPC.ru (занимается мониторингом лекарственного обеспечения ВИЧ+ и пациентов с гепатитами).

Никита Коваленко, исполнительный директор общественной организации "Вместе против гепатита", считает, что "данные по острому гепатиту, вероятно, могут означать, что люди стали больше болеть".

— Нужно понимать, что острый гепатит — это когда у человека есть явные признаки гепатита (он желтеет, высокая температура и так далее), — сказал эксперт. — Никто специально на острый гепатит никого не тестирует — человек приходит в больницу, потому что ему очень плохо.

"Ласковый убийца"

Если говорить о типах гепатита, у наибольшего числа заболевших, как видно по статистике, в диагнозе стоит "гепатит С". По первым симптомам (температура, тошнота, рвота, боли в животе) болезнь напоминает грипп, поэтому сразу понять, что происходит, бывает трудно. Запущенная форма гепатита С может привести к циррозу и раку печени, что, к сожалению, в большинстве случаев заканчивается смертью.

По оценочным данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора, в России 5,8 млн человек больны гепатитом С. Хронически болеют 40–60% — около 3,5 млн человек. От гепатита умирает по 50 тысяч человек в год, а в ближайшие годы и этот показатель может увеличиться в два раза.

— Мы не должны забывать об экономических последствиях увеличения поражённости хроническими вирусными гепатитами В и С: около 96% больных — это взрослое население, 82% из них — трудоспособного возраста. Без значительного увеличения охвата противовирусной терапией в России в 2017–2021 гг. возможен рост более чем в два раза числа умерших от хронического гепатита С и на 45% — от цирроза печени, — ранее поясняла главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Ирина Шестакова.

Лечи себя сам

По данным ITPC, общая сумма средств, потраченных на закупку препаратов для лечения гепатита С с начала года, составила 1,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года это почти в два раза меньше. Конкуренция на торгах наблюдалась только на 9% аукционов. Закупленных лекарств хватает только на 2% инфицированных.

А у тех пациентов, которым бесплатных лекарств не хватило, зачастую выхода нет — они вынуждены лечиться за свой счёт, чтобы выжить. При этом цена за курс может достигать миллиона рублей.

— Пациенты действительно продолжают лечиться за свои деньги. Малая часть покупает оригинальные препараты, большая — дженерики из Индии, Египта и других стран, — рассказал Алексей Лахов, координатор проектов по вирусным гепатитам НП "Ева".

Бороться за доступное лечение продолжают общественники. В июне пациентские организации "Ева", "Вместе против гепатита" и "Коалиция по готовности к лечению" направили на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой открытое письмо с просьбой принять в России Государственную стратегию по борьбе с вирусными гепатитами. Однако в Минздраве с работой над этим документом не спешат.

— Всемирной организацией здравоохранения принята стратегия по вирусным гепатитам. Российская Федерация приняла активное участие в её подготовке и придерживается её положений при организации работы внутри страны по данному направлению, — такой комментарий предоставили в пресс-службе ведомства.

Как защититься

Гепатит — это не приговор, уверяют врачи. Важно правильно и вовремя лечиться. Но стоит помнить, что лучшая защита — это профилактика. Специалисты напомнили, как защититься от опасного вируса.

— От гепатита В нужно обязательно делать прививки. Желательно проводить и вакцинацию от гепатита А. Причём, если вам делали её в детстве, всё равно необходимо сдать анализы и посмотреть, действует ли ещё иммунитет, — рассказал Алексей Лахов. — У многих людей он сохраняется до конца жизни (при условии проведения трёхэтапной вакцинации), однако бывает и так, что через семь лет, например, нужно делать повторно. От передачи вируса половым путём защитит презерватив. Также необходимо посещать только проверенных стоматологов, тату-мастеров, мастеров маникюра — все инструменты должны тщательно обрабатываться.