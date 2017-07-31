Роковая халатность. Что делать, если оказался в больнице из-за коммунальщиков?

На прошлой неделе из-за взрыва в коллекторе на "Павелецкой" Елизавета Катова получила многочисленные ожоги. Лечение и реабилитация могут затянуться на годы. В момент взрыва на этом месте коммунальщики проводили ремонтные работы, и, возможно, именно их действия привели к трагедии. Кто же ответит за произошедшее, выяснял Лайф.

Елизавета Катова шла по привычному маршруту к офису, расположенному недалеко от станции метро "Павелецкая". Как и другие районы города, улица Зацепский Вал сейчас перекопана: где-то кладут плитку, в других местах коммунальщики прокладывают коммуникации. Тут и там в асфальте ямы, из которых торчали какие-то красные провода. Идя вдоль ограждения из сетки, девушка разговаривала по телефону. И тут всё, что она видела и о чём думала, пропало из-за огненной вспышки и дикой боли. Огонь, вырвавшийся из-под земли, сбил её с ног, а пламя обожгло ноги и тело. Медики прибыли довольно быстро — они зафиксировали ожоги более 30% тела и увезли Елизавету в больницу.

— Произошёл взрыв. Скорее всего, рабочие перебили высоковольтный кабель, — говорит Илья, муж Елизаветы. — Из-за разрыва высоковольтного кабеля электричество пошло в коллектор, его муфта не выдержала — и произошёл взрыв. Раньше была версия, что взорвался скопившийся в коллекторе метан, но оказалось, что это не так.

Он рассказал, что точных прогнозов врачи сейчас дать не могут, но ясно, что на лечение и реабилитацию могут уйти годы. Ожоги затронули в том числе связки и сухожилия.

— Мы передали данные полиции, — сказал Илья. — Говорят, дело уже в Следственном комитете. Они будут работать с городом (который выступил заказчиком работ), с подрядчиком и субподрядчиками.

Интересно, что сразу после трагедии коммунальщики свернули работы и убрали все щиты, на которых находилась информация о подрядчике и субподрядчиках.

Однако, по информации с портала госзакупок, работы на участке, где произошёл взрыв, ведёт компания "Техинжпром". В марте она выиграла тендер Департамента капремонта Москвы на благоустройство участка Садового кольца (от Таганской площади до Павелецкой площади, куда как раз входит Зацепский Вал). Сумма контракта составила полмиллиарда рублей.

Впрочем, на Зацепском Валу сейчас работают другие компании, в том числе "Гранит". Возможно, это субподрядчик, нанятый "Техинжпромом".

По словам Ильи, уже установлено, что именно действия рабочих "Гранита" привели к взрыву. Ни городские чиновники, ни полиция, ни СК, ни представители компаний, которые осуществляли работы на этом участке, не ответили (на момент выхода статьи) на запрос Лайфа.

Лайф поговорил с юристами, чтобы выяснить, можно ли привлечь к ответственности компании, виновные в трагедии с Елизаветой, и кто заплатит за нанесение ей тяжелейших травм.

Обратитесь в полицию

— Обязательно нужно обратиться в правоохранительные органы и сообщить им факт причинения вреда вашему здоровью, — говорит юрист Игорь Некрасов. — Они могут возбудить или не возбудить уголовное дело, о чём вас известят.

Дальше, как рассказал юрист, возможны два варианта. Первый: полиция возбуждает уголовное дело и предлагает вам заявить о своих материальных требованиях.

Второй: полиция не возбуждает уголовное дело (это не значит, что вам не причинён ущерб, просто именно Уголовный кодекс тут не подходит). В этом случае вы можете самостоятельно обратиться в суд — уже в рамках гражданского процесса.

Как отметил Игорь Некрасов, если у вас второй случай, в суде вы всё равно сможете использовать как доказательство протокол осмотра места происшествия, составленный полицией. И это может очень помочь.

Такие примеры есть. Рыльский районный суд в Курской области рассматривал жалобу женщины, которой с крыши здания на голову упал кусок льда. Ответчик (компания, которой принадлежит здание) пытался уйти от ответственности, сказав: "А может быть, женщина получила травму в другом месте". Но суд учёл протокол осмотра, составленный полицией, и в нём было сказано, что именно около этого здания "на тротуаре находятся многочисленные куски льда, на краю крыши свисает наледь".

— Сам факт обращения гражданина в полицию тоже будет определённым образом оцениваться как доказательство того, что такой случай произошёл, что гражданин его не придумал, — говорит юрист Евгений Тонкий.

Кроме того, полиция, разбираясь в ситуации, поможет вам найти ответственного за причинённый ущерб. Кстати, в случае с Елизаветой это сделать не так просто. Есть три кандидата: город, который выступает заказчиком, подрядчик и субподрядчик.

По словам Игоря Некрасова, скорее всего, главная ответственность на подрядчике, потому что он отвечает за работу, которую ему поручил город. И именно он должен будет выплатить компенсацию (а потом может взыскать её со своего субподрядчика).

Без суда

Обратитесь к тому, кого считаете ответственным за ущерб, с заявлением — подробно опишите, какой вред вам был причинён и сколько вы хотите за это получить.

— Судя по практике последних трёх-четырёх лет, это зачастую работает, — говорит Игорь Некрасов. — Конечно, в том случае, если компания не однодневка, если у неё есть желание остаться на рынке и ей дорога её репутация.

Найдите свидетелей

Это могут быть прохожие, жители ближайших домов (которые в момент происшествия смотрели в окна), даже сотрудники скорой помощи. Именно показания свидетелей часто становятся важными доказательствами в таких делах.

Соберите медицинские документы

Вы обязательно должны предоставить в суд документы, подтверждающие, что вред вашему здоровью действительно был причинён. Причём в документах должны быть прописаны морфологические проявления. То есть, допустим, просто диагноза "ушиб грудной клетки" будет недостаточно — нужно, чтобы врач описал, как это проявляется, где гематомы, ссадины и т.д.

Обоснуйте медицинские расходы

В суде вы можете требовать, во-первых, компенсацию расходов на лечение, во-вторых, компенсацию морального вреда.

Если вы получили травму и решили лечиться в дорогой частной клинике, в результате чего потратили много денег, очень трудно будет добиться в суде возмещения всех затрат.

— Нужно будет обосновать, почему вы решили лечиться именно в дорогой клинике и почему нельзя было получить ту же помощь в больнице, которая работает по ОМС, — говорит Игорь Некрасов. — Вообще, есть подробно описанные нормативы по всем процедурам лечения — и суду известно, во сколько оценивать те или иные медицинские процедуры.

Моральный вред

Что касается морального вреда, то сумму устанавливает сам суд. Он не поясняет, по какой формуле её рассчитывает в каждом случае. В решениях говорится лишь, что "суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства".

— В целом же, определяя сумму компенсации морального вреда, суды стремятся, с одной стороны, максимально возместить причинённый истцу моральный вред, а с другой стороны, не допустить неосновательного обогащения истца и не поставить в чрезмерно тяжёлое имущественное положение ответчика, — ранее говорила юрист Яна Дианова, комментируя для портала garant.ru тенденции российской судебной практики.

Обычно суд значительно снижает сумму по моральному вреду.

— К сожалению, в России эти суммы не так велики, как в Европе и Америке, — говорит Евгений Тонкий. — В зависимости от степени тяжести вреда здоровью выплачивают небольшие суммы — от 50 до 500 тысяч рублей. Как правило, в среднем в районе 100 тысяч рублей.

— В последнее время с ответчиков всё чаще взыскивают компенсацию морального вреда в размере от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, — ранее говорил юрист Андрей Комиссаров, комментируя для портала garant.ru тенденции российской судебной практики. — К примеру, по иску в результате причинения средней тяжести вреда здоровью при имущественных затратах потерпевшего на лечение в размере 80 тысяч рублей суд взыскал с виновника компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, в иске можно потребовать и упущенную выгоду: Елизавета ещё долго не сможет работать. Соответственно, она вправе потребовать полностью компенсировать вынужденный простой с виновного во взрыве. Для этого следует обосновать свои претензии справкой о зарплате с её места работы.