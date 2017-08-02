Учёные: Приезжим из регионов России в Москве труднее, чем мигрантам

Учёные из НИИ медицины труда исследовали, как адаптируются к жизни в Москве люди, которые приезжают сюда работать издалека. В исследовании, с которым ознакомился Лайф, приняли участие 1,6 тысячи женщин из регионов России, а также из Таджикистана и Армении. Уровень адаптации участниц замеряли по физиологическим показателям. Это вариабельность сердечного ритма, артериальное давление, максимальная мышечная работоспособность, свойства эритроцитов (клетки крови) и другие параметры.

Женщин разбили на три группы — "удовлетворительная адаптация", "напряжение адаптационных механизмов", "неудовлетворительная адаптация".

В третьей (самой проблемной) группе россиянок оказалось больше всего, как видно из таблицы (это данные по участницам, которые живут в Московском регионе менее трёх лет).

При этом если взять обе проблемные группы ("нарушение механизмов адаптации" и "неудовлетворительная адаптация"), то в целом больше всего там оказывается женщин из Таджикистана, а россиянки — на втором месте.

В исследовании нет определения адаптации и её типов, поэтому возьмём их из других работ российских учёных. Адаптация — "устойчивый уровень активности и взаимосвязи функциональных систем, органов и тканей". При низком уровне адаптации человек постоянно испытывает стресс, и это сильно влияет на весь организм. В итоге это "высокий риск развития сердечно-сосудистой патологии и других заболеваний".

Есть четыре уровня адаптации. Их замеряют по нескольким показателям, в том числе по вариабельности сердечного ритма (показатель ритма сердца). Как видно из таблицы, чем хуже этот показатель, тем хуже и адаптация.

— Если взять переведённую с английского шкалу социальной адаптации, там примерно 40 жизненных ситуаций, которые могут вызывать стресс, — сказал профессор психиатрии Андрей Березанцев. — И к мигранту применимы сразу несколько пунктов, так что стресс суммируется.

Американские психологи Томас Холмс и Ричард Раэ включили в свою шкалу в том числе "поступление на работу" (34 балла по 100-балльной шкале стресса), "переезд в другой город" (24 баллов), "изменение значимых привычек" (23 балла), "долг, не превышающий годового дохода" (17 баллов), "долг, превышающий годовой доход" (30 баллов), "изменение количества семейных встреч (долгосрочно)" (15 баллов).

Андрей Березанцев также предположил, что россияне, приехавшие в Москву из других регионов, несмотря на отсутствие языкового барьера, могут чувствовать себя более беспомощно, чем мигранты из стран СНГ.

— Человек из российской глубинки приезжает, как правило, один, он в отрыве от семьи, и в мегаполисе ему даже не у кого попросить помощи, — сказал эксперт. — А мигранты из СНГ нередко приезжают большими группами, снимают одну квартиру на 20 человек — и остаются в своей микросреде.