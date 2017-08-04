Минфин отказался увеличивать бюджет на социальную сферу

Минфин подготовил проект отрицательного заключения правительства на законопроект, который устанавливает минимальную планку при финансировании социальной сферы. Ранее такой законопроект внесли в Госдуму депутаты "Справедливой России" Сергей Миронов, Ольга Епифанова, Михаил Емельянов и другие. Согласно законопроекту, на здравоохранение и образование должно выделяться как минимум 7% бюджетных средств, на культуру — как минимум 3%.

Депутаты убеждены, что принятие этого законопроекта обеспечит гражданам "достойную жизнь и свободное развитие".

В пояснительной записке депутаты пишут, как изменилось финансирование социальной сферы в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Расходы на здравоохранение в целом сократились с 557 млрд рублей до 548 млрд рублей. Если говорить об отдельных статьях, то расходы на стационарную медпомощь (больницы) сократились на 39% — с 243 млрд рублей до 148 млрд рублей. На амбулаторную помощь (поликлиники) тоже стали выделять меньше — в 1,7 раза (было 113 млрд рублей, стало 69 млрд рублей).

Расходы на здравоохранение сейчас, как сказано в пояснительной записке, составляют 2,7% от всех расходов федерального бюджета, на образование — 4,1%, на культуру — 0,7%.

Минфин в ответ приводит аргументы о принципах единства бюджетной системы. Проще говоря, отказывается делать исключение для социальных статей бюджета.

"Предлагаемый законопроектом механизм финансового обеспечения расходов на здравоохранение, образование и культуру не соответствует общему порядку бюджетного планирования и формирования расходов, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации", — сказано в проекте заключения.

Кроме того, отмечают в Минфине, принятие законопроекта потребует найти где-то почти 2 трлн рублей. "Представленные с законопроектом материалы не содержат расчётов, подтверждающих необходимость дополнительных расходов федерального бюджета", — отметили в Минфине.

По мнению экономиста Антона Шабанова, ситуация действительно противоречивая — тратить на социальную сферу больше необходимо, но денег нет.

— Есть две противоборствующие стороны, две чаши весов — это социум и бюджет (экономика). С точки зрения экономики у нас дефицит бюджета в 2 трлн рублей, и если мы ещё будем повышать расходы, придётся заставить людей платить больше налогов, акцизов и так далее. Нагрузка ляжет на каждого жителя нашей страны, — объяснил эксперт. — Очевидно, Минфин в текущих условиях ещё ближайшие лет 5–10 минимум будет подобные инициативы отклонять.

Свой законопроект депутаты вносят уже второй раз — до этого его обсуждали зимой. "Правительством Российской Федерации в декабре 2016 года рассматривался проект федерального закона, ... вносимый депутатом ... Мироновым в аналогичной редакции, который не был поддержан", — говорится в проекте заключения.