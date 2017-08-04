Рейтинг трезвости. Где в России больше всего алкоголиков?

Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского подсчитал, сколько людей с алкогольной зависимостью живёт в каждом регионе России. Всего медицинские организации в 2016 году зарегистрировали 1,6 млн пациентов с таким диагнозом.

Больше всего алкоголиков, судя по данным центра, — в Московском регионе. Подмосковье занимает первое место (91 тыс. жителей с алкогольной зависимостью), Москва — второе место (81 тысяча жителей с алкогольной зависимостью). Также в пятёрке лидеров — Нижегородская область, Башкортостан и Ростовская область.

Самые трезвые регионы, исходя из данных центра Сербского, — Ингушетия (всего 43 жителя с алкогольной зависимостью) и Ненецкий автономный округ (595 жителей с алкогольной зависимостью).

— В центре Сербского привели абсолютные цифры. Но, чтобы подсчитать процент пьющих, нужно учитывать число всех жителей, — сказал главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. — В Московском регионе живёт очень много людей, к тому же много приезжих их других регионов — и кстати, именно они часто неблагополучны в плане употребления алкоголя.

Именно поэтому, по словам Евгения Брюна, Московский регион мог оказаться в самом низу рейтинга. Ещё одна причина — хорошая выявляемость.

— Когда выявление алкогольной зависимости лучше, то и цифры больше, — сказал нарколог. — А выявляемость в разных регионах может быть разная. Вообще, мы считаем, что в Москве как раз пьют не много. Гораздо больше пьют в депрессивных сельскохозяйственных регионах. Например, это Костромская, Калужская, Рязанская области. На Севере пьют также больше.

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадима Дробиза, больше всего пьют там, где низкие зарплаты и безработица. Но объективно составить рейтинг регионов, по его словам, практически невозможно.

— Диагноз "алкогольная зависимость" человеку ставят только тогда, когда он сам захотел прийти лечиться. А этого почти никто из пьющих не делает, потому что они боятся ограничения в правах, — пояснил эксперт.

В июне самые пьющие регионы назвал Роспотребнадзор, проанализировав продажи спиртного. По данным ведомства, больше всего крепких напитков покупают в Магаданской области, Москве и Сахалинской области.

Ранее рейтинг трезвости регионов составляла организация "Трезвая Россия". Она учитывала несколько факторов, в том числе объём продаж алкоголя и число правонарушений, совершённых нетрезвыми людьми. В 2016 году как самые пьющие в рейтинге лидировали Магаданская область, Чукотский автономный округ, Республика Коми.

Считать по продажам алкоголя — тоже не совсем верный путь, говорит Вадим Дробиз.

— Москва выбьется в лидеры — но потому, что тут больше легальной водки, — говорит Дробиз. — А в регионах пьют нелегальную. В том числе на Кавказе — при том что кавказские регионы обычно попадают в статистику как самые трезвые.

По словам Вадима Дробиза, "пьют у нас по всей стране одинаково — где-то 12 литров спирта на душу населения в год".

По данным Минздрава, в целом россияне за последние годы стали меньше пить. Как говорила в июне глава ведомства Вероника Скворцова, с 2012 года по 2016 год потребление алкоголя снизилось на 13,5%.

Как ранее рассказывал Лайф, наркологи подсчитали, что в год из-за алкоголя умирает 180 тысяч россиян. Не только от отравления спиртным, но и от болезней, связанных с таким нездоровым образом жизни.

"Доказана связь между высоким потреблением алкоголя и более чем 200 заболеваниями, включая ВИЧ-инфекцию, туберкулёз и пневмонию", — сказано в методических рекомендациях по лечению алкоголизма.

По мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, россияне не могут бросить пить из-за нехватки жизненных сил.

— Есть такое понятие, как резильентность — способность человека воспринимать жизненные невзгоды, — говорит Олег Зыков. — Это формируется воспитанием, внешней средой, генетикой. И вот у кого-то есть способность бороться, а у кого-то нет.

Историк Борис Родионов считает, что всё дело в нищете.

— В России миллионы людей находятся за чертой бедности, — говорит он. — Они получают копейки. Они не в состоянии ходить в хорошие магазины за алкоголем, тем более в рестораны. У нас минимум 65% алкоголя находится в нелегальном сегменте. И вот эти бедные люди его и покупают, потому что денег нет. Для них алкоголь — это побег от реальности. Дешёвый доступный алкоголь потребляет порядка 25 миллионов населения. И выпивают они порядка 50% всего крепкого алкоголя в нашей стране.