— Я вас уверяю, – линейный врач отзванивался ответственному на центр. – Здесь нет ничего из того, что записано в поводе к вызову.

— Нет комы? – ответственный врач удивлялся. – Вы хорошо посмотрели?

— Более чем. Здесь банальная ломка, вызванная отказом от употребления героина. Но отец больного настаивает на госпитализации, утверждая, что у сына обострился гепатит.

— А что сам больной говорит?

— Больной тоже хочет в больницу.

— Ну, так и везите, раз хочет. Больной совершеннолетний?

— Совершеннолетний. В какую больницу везти? Повторяю, здесь просто ломка и ничего больше. Отец запер его дома и пятый день не выпускает. Надеется вылечить сына от наркомании.

— Его можно понять, он отец. Бригада, не морочьте мне голову. Забирайте больного и везите в инфекцию. А там разберутся. Жалоб ещё не хватало от родных.

Врач отключил телефон и повернулся к больному.

— Собирайтесь, – он обернулся к отцу. – Вы тоже.

— Я не поеду, – отец посмотрел на сына. – Сам доедет, не маленький. Он меня уже во как достал.

— Денег дай мне, – сын стоял у отца над душой. — Я себе поесть чего-нибудь куплю и воды.

Отец в сердцах швырнул сыну тысячу.

— На. Последние. Больше не дам. Чего нужно будет, позвонишь. Я сам тебе привезу.

Через минуту бригада с больным вышла из подъезда.

— Я передумал, – больной остановился около "газели". – Я в больницу не поеду.

Он развернулся и быстро ушёл в неизвестном направлении.

— На нет и суда нет, – врач отзвонился на центр и уже записывал новый вызов.

***

Через неделю, не найдя сына в больнице, отец нашёл его в одном из моргов, где сын был записан как неизвестный, умерший от передозировки наркотическими препаратами. В министерства полетели жалобы на скорую и требования заплатить семье умершего миллион рублей. Дабы не поднимать шума, бригаде предложили уволиться по собственному желанию. В случае отказа обещали "сладкую жизнь" и судебное разбирательство.

Врач сразу уволился и уехал к себе в провинцию, справедливо рассудив, что здоровье дороже денег. Фельдшер тоже ушёл, но чуть позже, вкусив все "прелести" нового графика работы.

Отцу больного прислали официальную бумагу, что его жалоба рассмотрена и бригада, допустившая это безобразие, уволена в полном составе, а по поводу выплаты миллиона рублей предложили обратиться в суд. Подавать заявление в суд родственники посчитали излишним.

Справедливость восторжествовала.

И всем стало хорошо.