"Выйти из сумрака". Фельдшер — о том, каким мир видят медики

— Мы с тобой просто по-разному смотрим на одно и то же, — фельдшер придержал дочь за локоть, помогая перепрыгнуть лужу. — Вот ты идёшь. Видишь большие, красивые дома, солнышко светит после дождя, птички поют, кусты около пруда в цветочках. Правда?

Дочь утвердительно кивнула.

— Я тоже это вижу, — продолжал фельдшер. — Вижу большой дом, в котором есть два наркопритона и живут шесть алкоголиков, четыре зловредных бабки и четыре "яжематери". Вижу солнышко после дождя и знаю, что сейчас гипертоники и маразматики оборвут все телефоны, дозваниваясь до 03 с требованием срочно прислать к ним доктора. Вижу пруд за кустами, из которого время от времени достают утонувшего по пьяни бомжа или алкаша из того же большого дома. Но странная вещь: ни бомжей, ни алкоголиков всё равно меньше не становится, сколько бы ни утонуло. Парадокс, правда?

— Да уж, — дочка поёжилась. — Наверное, так трудно жить, когда видишь всё с плохой стороны.

— Трудно, — согласился фельдшер. — Это как "Ночной дозор". Помнишь фильм такой? "Всем выйти из сумрака". Вот пока можешь утром, после суток, выйти из сумрака — всё нормально.

— А если не можешь?

— Тогда, по-научному говоря, начинается профессиональная деформация личности. И хорошо, если ты успеешь заметить это в себе раньше, чем заметят окружающие.

— И куда надо идти, если заметил? К психологу?

— В отпуск, солнце моё. В отпуск, — фельдшер засмеялся. — Беги. На учёбу опоздаешь.

Проводив дочь, фельдшер пошёл обратно. Проходя мимо большого дома, он по привычке глянул на лавочку, стоящую у подъезда. Лавочка была пуста...

— Да. У всех свои сумерки, — фельдшер отвёл глаза от лавочки и продолжил путь.

Это была лавочка бабки Вали.

***

Бабка Валя часто вызывала скорую — просто по забывчивости. И, хоть ругались на неё фельдшера, но тоже не по злобе, а для порядку. Бабка Валя всю жизнь проработала учительницей, физических болячек особо не приобрела, но старческий маразм, коему в старости так подвержены учителя, уже не выпускал её из старушечьей, но очень чистенькой квартирки и из того параллельного мира, в котором она теперь существовала.

В конце концов назрел и осуществился план. Кто-то из коллег договорился с соседями бабки, что утром её, одетую по погоде, выводят на улицу и сажают на лавочку у подъезда. Хотя бы на час, на два. Соседи не возражали. Даже те, кому она в своё время ставила пары по литературе и чьих родителей вызывала в школу на "профилактику".

Бабке сидеть у подъезда понравилось. Через какое-то время она самостоятельно стала выходить на улицу, приподнимая завесу маразма, чтобы взглянуть на окружающий мир. Проезжавшие мимо бригады частенько видели её сидящей на лавочке или бродящей вокруг дома, от которого она никогда не уходила, всегда оставаясь в видимости соседских окон. Скорую она теперь практически не вызывала, что не могло не радовать и без того заезженных до изнеможения медиков.

***

Однажды утром бабка Валя гулять не вышла. Открывшие квартиру соседи нашли её лежащей на кровати, в чистенькой ночной рубашке, без признаков жизни. Лицо старушки светилось беззубой улыбкой. На спинке кровати аккуратно висели плечики с накинутым на них неброским платьем. На столе аккуратной стопкой лежал чистый комплект белья, а рядом — перевязанная резинкой тощенькая пачка гробовых купюр, коробка с новыми кремовыми туфлями и бумажка с номером телефона племянницы Вики, которую никто никогда не видел.