Россияне отказываются от фруктов и творога в пользу колбасы и котлет

Производство полуфабрикатов растёт на десятки тысяч тонн в год. А полезные продукты пока среди отстающих. Диетологи считают, что неправильное питание россиян спровоцировала всеобщая депрессия.

По данным Росстата, за первое полугодие 2017 года производство колбасы выросло на 10%. Если в прошлом году за такой период произвели 1033 тыс. тонн сосисок, сарделек и прочих колбасок, то в этом году к июню было выпущено 1137 тыс. тонн.

В плюсе также мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (замороженные котлеты, пицца и прочие охлаждённые блюда быстрого приготовления). За год они прибавили 7% (в 2016 году произвели 1403 тыс. тонн, в этом — 1502 тыс. тонн).

При этом полезные продукты теряют позиции. Например, фруктовые и овощные соки с начала года стали производить меньше на 27%, творог и кисломолочные продукты — в среднем минус 5% за год.

Спрос рождает предложение. Получается, что нашим людям колбаса важнее, чем натуральные и полезные продукты.

О том, что все полуфабрикаты создаются при участии вредных химических веществ, чуть ли не ежедневно рассказывают с экранов телевизоров. Это подтверждают и диетологи.

— Любая технологическая переработка мяса — это всё достаточно опасно в первую очередь из-за добавлений ароматизаторов, загустителей, красителей, веществ, которые увеличивают срок хранения. Подозрения вызывает уже то, что некоторые консерванты, разрешённые в России и использующиеся на производстве, в других странах строго запрещены, — рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Врачи обеспокоены тем, что люди не задумываются о последствиях: все ядовитые консерванты, антибиотики и канцерогены, которые используют при производстве колбасы и замороженных котлет, имеют свойство накапливаться в организме и вызывать тяжёлые заболевания: онкологию, сосудистые заболевания и так далее.

Отдельной проблемой становится ожирение. Ранее Лайф рассказывал о данных Роспотребнадзора по заболеваемости ожирением в России — цифры неутешительны. В 2011 и 2012 годах показатель составлял 124 случая на 100 тысяч человек. В 2013 году — уже 162 случая. В 2014-м — 188. В 2015-м — 285. На сегодняшний день в нашей стране почти у 1,5 млн человек стоит диагноз "ожирение". Виной всему в том числе неправильное питание.

По словам врача-диетолога Елены Тихомировой, погоня за вредной пищей — это проявление депрессии россиян на фоне экономической нестабильности.

— Мы наблюдаем сложную эпоху перемен, кризиса. Многие слои населения испытывают определённый финансовый спад, на фоне которого происходит тотальная депрессия. Человеку уже всё равно, что он ест, как он выглядит и так далее, — объясняет врач. — Он старается покупать еду, которую можно приготовить быстро, не заморачиваясь, а самое главное — она должна быть дешёвой.

Вопрос цены в данном случае играет ключевую роль, считает эксперт. Далеко не каждый человек, который экономит деньги, захочет платить 150 рублей за килограмм помидоров, когда на эти деньги можно купить дешёвые сосиски, майонез, хлеб и растянуть этот рацион на несколько дней. И деньги сэкономил, и минутное удовольствие от вкуса получил.

— Настоящая колбаса — в которой тоже, конечно, предостаточно соли и других специй, но всё же она сделана из настоящего мяса, а не из вторсырья и всякой химии — стоит в два-три раза дороже того, что мы видим обычно на прилавках. Съесть на завтрак бутерброд с такой колбасой не так вредно, но на это денег у большинства россиян, увы, нет, — пояснила диетолог Елена Тихомирова.

Несмотря на финансовые проблемы, врачи рекомендуют хотя бы постараться отказаться от ароматных, но дешёвых колбас и котлет. В идеале — в пользу овощей и фруктов.

— А вообще, лучше пересмотреть свой рацион. Многие люди даже не знают, что килограмм куриной грудки, диетического мяса, иногда стоит дешевле, чем столько же колбасы. Они привыкли покупать то, что удобно. А ещё нужно устранить причины тяги к вредной еде — прежде всего в своей голове, — считает Елена Тихомирова.

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