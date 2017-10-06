Они не понимают ваши флешмобы. Что такое детская депрессия и как её распознать
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Сначала он перестаёт делать уроки, потом ему уже не хочется собирать новый конструктор. Его уже не радуют новые серии любимого мультика, он резко закрывает перед маминым носом дверь в свою комнату. Он часто плачет, хватаясь за живот, жалуется, что у него болит голова, ноги, сердце. При этом врачи разводят руками — он абсолютно здоров. На вопрос "Что с тобой?" он закрывает лицо руками и молчит.
Если в этом кратком описании вы узнали своего ребёнка, то у вас есть серьёзный повод для беспокойства. Возможно, ваш малыш страдает депрессией.
По данным исследований, примерно 5% детей до 10 лет подвержены депрессии — подавленному психическому состоянию. По словам детского психиатра Анны Портновой, в реальности детей с депрессией может быть гораздо больше.
— Дети страдают депрессией так же часто, как и взрослые. Только проявляется это по-другому — ребёнок не всегда сознаётся в том, что его что-то беспокоит. К тому же ему ещё трудно объективно оценить своё состояние, не хватает жизненного опыта, — рассказала она.
"Лицо" детской депрессии
Внешне детская депрессия проявляется в поведении ребёнка — он становится агрессивным, чаще печальным, замыкается в себе. На замечания родителей реагирует очень остро — может даже огрызаться. Его не заставишь делать уроки, и даже игры с детворой на улице больше не приносят ему удовольствия.
— Ещё один эквивалент детской депрессии — это скука. Ребенок скучает, перестаёт играть, ему ничего не интересно. Это может говорить о сниженном фоне настроения и, как следствие, о депрессии ребёнка, — добавила Анна Портнова.
"Он же ребёнок, какие у него могут быть проблемы?" — такая мысль часто возникает в головах у взрослых. Но важно понимать, что, даже не имея работы, учёбы и других хлопот, ребёнок переживает чуть ли не главный этап в своей жизни — он познаёт мир и развивается. Для этого нужно немало сил — и физических, и моральных. На неокрепшее маленькое создание может повлиять, по сути, любая мелочь — всё зависит от его восприимчивости.
Поэтому, когда малыш сталкивается с трудностями, механизм может сбиться. Причинами депрессивного состояния у детей могут быть проблемы в семье, в общении со сверстниками, собственный неуспех в учёбе или другой значимой для ребёнка деятельности, насилие.
Конечно, дети бывают разные — то, что одному ребёнку может нанести моральную травму, на другом не скажется совсем. Но есть и универсальные "истребители" детской психики — это войны, смерть близких и трагические катастрофы (пожары, ураганы и так далее). Такое забыть у малыша вряд ли получится.
— Причины для состояний, которые в быту называют депрессией, лежат в сфере ценностей человека. Для ребёнка самое ценное — это общение с друзьями и семья как надёжный тыл в большом стремительно открывающемся мире. Если стабильности в этих сферах ребёнок не ощущает, у него есть все основания для тревоги, гнетущих переживаний и впадения в подавленное состояние, — рассказывает психолог Елена Турлина.
Как и у взрослых, детская депрессия может быть разной — от общего сниженного настроения из-за какой-нибудь неприятной ситуации до действительно тяжёлой клинической депрессии.
— Спровоцировать тяжёлую клиническую депрессию могут тяжёлые болезни, гормональные нарушения, органические поражения нервной системы и тяжёлые психотравмы, — объяснила психолог Турлина.
Есть и ещё один фактор — генетика. Если среди старших родственников когда-то уже диагностировали депрессию, невроз или другие психические расстройства, то, возможно, ребёнок унаследовал эту предрасположенность.
"Совсем от рук отбился!" "Он ленится!" — ошибки родителей
Родители — самые близкие люди для ребёнка. Но даже они не всегда видят, что у малыша какие-то эмоциональные травмы, — чаще мама с папой списывают плохое поведение ребёнка на лень и избалованность.
Родители решают, что ребёнок просто чудит, неблагодарен, не ценит их родительского подвига, взывают к его совести, давят на чувство вины, пытаются заставить, наказать и — добиваются усугубления депрессивного состояния.
Только забывают при этом, что именно они его воспитывают, именно за их поведением ребёнок наблюдает и примеряет его на себя. По словам психологов, именно плохое отношение родителей часто становится причиной детской депрессии. Разумеется, даже самым близким людям, которые довели ребёнка до такого состояния, не захочется признаться в своих переживаниях.
— Дети, доведённые семьёй и ближним окружением до депрессии, априори не могут просто сказать: "Мне плохо и нет моральных сил для того, чтобы собрать волю в кулак и продолжать учиться и радоваться жизни. Помогите мне найти смысл!", — рассказывает Елена Турлина. — Им не придёт в голову обратиться с чем-то подобным к своим родителям, одноклассникам или учителям, потому что те определённо не поймут, а то ещё и засмеют.
Ребёнок всеми силами старается обратить на себя внимание и найти поддержку. Именно поэтому дети дерзят, хамят, совершают провоцирующие поступки, выкладывают странные и страшные картинки в соцсетях, режут вены и встают на край крыши. Это доступный им способ привлечения к себе внимания — они пока не умеют по-другому.
— Чуткий родитель всегда заметит, что с ребёнком что-то неладно, — считает психолог. — И если у такого везучего ребёнка упало настроение из-за несложившейся первой любви, к примеру, внимательный родитель всегда заметит это и сам найдёт способ найти подход и аккуратно помочь ребёнку прожить трудные события, выйдя из них без фатальных потерь, — считает психолог.
Ваш малыш больше не хочет жить
Не находя поддержки у близких, ребёнок замыкается, а депрессия прочно заседает в его сознании — она редко уходит бесследно. Если детскую депрессию запустить, то родителей ждут страшные последствия.
— В подростковом возрасте ребёнок может стать озлобленным, с пониженной самооценкой. У него не будет друзей, у него не получится завести романтические отношения. Ему будет очень трудно избавиться от ощущения, что он хуже всех, как твердили ему всё детство. Его личность уже пострадала, — объясняет психиатр Анна Портнова.
Самое страшное — самоубийство. От крайней степени отчаяния ребёнка уже ничего не сможет отдалить — он один, не видит в других поддержки, а сам не справляется.
Детский психиатр рассказала, что детские суициды, к сожалению, случаются, но они неосознанные. А вот подростки уже понимают, что они делают. И если с детства у ребёнка были эмоциональные проблемы, то в подростковом возрасте это может привести к трагедии — суицид может стать единственным для ребёнка доступным решением проблемы.
Лучшее лекарство — любовь
Как можно бороться с детской депрессией? Есть несколько вариантов, в зависимости от тяжести состояния.
— Если это тяжёлая клиническая форма, тут без врачей и таблеток, скорее всего, не обойтись, — рассказала психолог Елена Турлина. — Если же ребёнок погрузился в печаль и тоску из-за непризнания в кругу ровесников, лучшим лечением для такого ребёнка будет спокойная любовь и внимание самых близких людей — родителей, семьи. Никакие психотерапевты не помогут, если родители сами являются катализатором печали.
Психолог приводит некоторые способы, с помощью которых родители могут помочь своему ребёнку:
- обеспечить ребёнку соблюдение режима дня, активности и отдыха, нормальное питание и гигиену;
- разговаривать с ребёнком, стараясь отталкиваться от его позитивных интересов и раскручивать их;
- проявлять искренний, но умеренный интерес к его жизни, его чувствам, его общению со сверстниками и другими взрослыми, к его успехам в школе и на кружках и так далее;
- давать возможность проявить себя в чём-то и ощутить себя успешным;
- если состояние подавленности устойчивое, обратиться за сопровождением специалистов — психолога, психотерапевта.
Но самое главное, дорогие родители, — это слушать вашего малыша, слышать его и о нём заботиться. Ваша любовь станет для ребёнка лучшим лекарством.
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