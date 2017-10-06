Они не понимают ваши флешмобы. Что такое детская депрессия и как её распознать

В соцсетях продолжается флешмоб #faceofdepression — люди выкладывают свои фотографии со счастливыми лицами и признаются, что за улыбками старательно скрывали отчаяние. Мало кто задумывается, что депрессия может быть и у маленьких детей, только малыши ещё не умеют пользоваться флешмобами, чтобы об этом рассказать.

Сначала он перестаёт делать уроки, потом ему уже не хочется собирать новый конструктор. Его уже не радуют новые серии любимого мультика, он резко закрывает перед маминым носом дверь в свою комнату. Он часто плачет, хватаясь за живот, жалуется, что у него болит голова, ноги, сердце. При этом врачи разводят руками — он абсолютно здоров. На вопрос "Что с тобой?" он закрывает лицо руками и молчит.

Если в этом кратком описании вы узнали своего ребёнка, то у вас есть серьёзный повод для беспокойства. Возможно, ваш малыш страдает депрессией.

По данным исследований, примерно 5% детей до 10 лет подвержены депрессии — подавленному психическому состоянию. По словам детского психиатра Анны Портновой, в реальности детей с депрессией может быть гораздо больше.

— Дети страдают депрессией так же часто, как и взрослые. Только проявляется это по-другому — ребёнок не всегда сознаётся в том, что его что-то беспокоит. К тому же ему ещё трудно объективно оценить своё состояние, не хватает жизненного опыта, — рассказала она.

"Лицо" детской депрессии

Внешне детская депрессия проявляется в поведении ребёнка — он становится агрессивным, чаще печальным, замыкается в себе. На замечания родителей реагирует очень остро — может даже огрызаться. Его не заставишь делать уроки, и даже игры с детворой на улице больше не приносят ему удовольствия.

— Ещё один эквивалент детской депрессии — это скука. Ребенок скучает, перестаёт играть, ему ничего не интересно. Это может говорить о сниженном фоне настроения и, как следствие, о депрессии ребёнка, — добавила Анна Портнова.

"Он же ребёнок, какие у него могут быть проблемы?" — такая мысль часто возникает в головах у взрослых. Но важно понимать, что, даже не имея работы, учёбы и других хлопот, ребёнок переживает чуть ли не главный этап в своей жизни — он познаёт мир и развивается. Для этого нужно немало сил — и физических, и моральных. На неокрепшее маленькое создание может повлиять, по сути, любая мелочь — всё зависит от его восприимчивости.

Поэтому, когда малыш сталкивается с трудностями, механизм может сбиться. Причинами депрессивного состояния у детей могут быть проблемы в семье, в общении со сверстниками, собственный неуспех в учёбе или другой значимой для ребёнка деятельности, насилие.

Конечно, дети бывают разные — то, что одному ребёнку может нанести моральную травму, на другом не скажется совсем. Но есть и универсальные "истребители" детской психики — это войны, смерть близких и трагические катастрофы (пожары, ураганы и так далее). Такое забыть у малыша вряд ли получится.

— Причины для состояний, которые в быту называют депрессией, лежат в сфере ценностей человека. Для ребёнка самое ценное — это общение с друзьями и семья как надёжный тыл в большом стремительно открывающемся мире. Если стабильности в этих сферах ребёнок не ощущает, у него есть все основания для тревоги, гнетущих переживаний и впадения в подавленное состояние, — рассказывает психолог Елена Турлина.

Как и у взрослых, детская депрессия может быть разной — от общего сниженного настроения из-за какой-нибудь неприятной ситуации до действительно тяжёлой клинической депрессии.

— Спровоцировать тяжёлую клиническую депрессию могут тяжёлые болезни, гормональные нарушения, органические поражения нервной системы и тяжёлые психотравмы, — объяснила психолог Турлина.

Есть и ещё один фактор — генетика. Если среди старших родственников когда-то уже диагностировали депрессию, невроз или другие психические расстройства, то, возможно, ребёнок унаследовал эту предрасположенность.

"Совсем от рук отбился!" "Он ленится!" — ошибки родителей

Родители — самые близкие люди для ребёнка. Но даже они не всегда видят, что у малыша какие-то эмоциональные травмы, — чаще мама с папой списывают плохое поведение ребёнка на лень и избалованность.

Родители решают, что ребёнок просто чудит, неблагодарен, не ценит их родительского подвига, взывают к его совести, давят на чувство вины, пытаются заставить, наказать и — добиваются усугубления депрессивного состояния.

Только забывают при этом, что именно они его воспитывают, именно за их поведением ребёнок наблюдает и примеряет его на себя. По словам психологов, именно плохое отношение родителей часто становится причиной детской депрессии. Разумеется, даже самым близким людям, которые довели ребёнка до такого состояния, не захочется признаться в своих переживаниях.

— Дети, доведённые семьёй и ближним окружением до депрессии, априори не могут просто сказать: "Мне плохо и нет моральных сил для того, чтобы собрать волю в кулак и продолжать учиться и радоваться жизни. Помогите мне найти смысл!", — рассказывает Елена Турлина. — Им не придёт в голову обратиться с чем-то подобным к своим родителям, одноклассникам или учителям, потому что те определённо не поймут, а то ещё и засмеют.

Ребёнок всеми силами старается обратить на себя внимание и найти поддержку. Именно поэтому дети дерзят, хамят, совершают провоцирующие поступки, выкладывают странные и страшные картинки в соцсетях, режут вены и встают на край крыши. Это доступный им способ привлечения к себе внимания — они пока не умеют по-другому.

— Чуткий родитель всегда заметит, что с ребёнком что-то неладно, — считает психолог. — И если у такого везучего ребёнка упало настроение из-за несложившейся первой любви, к примеру, внимательный родитель всегда заметит это и сам найдёт способ найти подход и аккуратно помочь ребёнку прожить трудные события, выйдя из них без фатальных потерь, — считает психолог.

Ваш малыш больше не хочет жить

Не находя поддержки у близких, ребёнок замыкается, а депрессия прочно заседает в его сознании — она редко уходит бесследно. Если детскую депрессию запустить, то родителей ждут страшные последствия.

— В подростковом возрасте ребёнок может стать озлобленным, с пониженной самооценкой. У него не будет друзей, у него не получится завести романтические отношения. Ему будет очень трудно избавиться от ощущения, что он хуже всех, как твердили ему всё детство. Его личность уже пострадала, — объясняет психиатр Анна Портнова.

Самое страшное — самоубийство. От крайней степени отчаяния ребёнка уже ничего не сможет отдалить — он один, не видит в других поддержки, а сам не справляется.

Детский психиатр рассказала, что детские суициды, к сожалению, случаются, но они неосознанные. А вот подростки уже понимают, что они делают. И если с детства у ребёнка были эмоциональные проблемы, то в подростковом возрасте это может привести к трагедии — суицид может стать единственным для ребёнка доступным решением проблемы.

Лучшее лекарство — любовь

Как можно бороться с детской депрессией? Есть несколько вариантов, в зависимости от тяжести состояния.

— Если это тяжёлая клиническая форма, тут без врачей и таблеток, скорее всего, не обойтись, — рассказала психолог Елена Турлина. — Если же ребёнок погрузился в печаль и тоску из-за непризнания в кругу ровесников, лучшим лечением для такого ребёнка будет спокойная любовь и внимание самых близких людей — родителей, семьи. Никакие психотерапевты не помогут, если родители сами являются катализатором печали.

Психолог приводит некоторые способы, с помощью которых родители могут помочь своему ребёнку:

обеспечить ребёнку соблюдение режима дня, активности и отдыха, нормальное питание и гигиену;

разговаривать с ребёнком, стараясь отталкиваться от его позитивных интересов и раскручивать их;

проявлять искренний, но умеренный интерес к его жизни, его чувствам, его общению со сверстниками и другими взрослыми, к его успехам в школе и на кружках и так далее;

давать возможность проявить себя в чём-то и ощутить себя успешным;

если состояние подавленности устойчивое, обратиться за сопровождением специалистов — психолога, психотерапевта.

Но самое главное, дорогие родители, — это слушать вашего малыша, слышать его и о нём заботиться. Ваша любовь станет для ребёнка лучшим лекарством.

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