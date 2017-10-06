Закон о доступных дефибрилляторах могут принять до конца года

Экспертный совет Госдумы по фармацевтике подготовил нормативную базу для скорейшего внедрения общедоступной дефибрилляции в России.

Члены экспертного совета, в том числе представители рабочей группы по развитию высокотехнологичных медицинских изделий, подготовили предложения в виде обновлённой редакции закона "Об охране здоровья граждан", а также необходимые для его реализации подзаконные нормативно-правовые акты. Разработанные поправки позволят решить задачу расширения возможного охвата оказания помощи с применением автоматических наружных дефибрилляторов путём создания возможности их использования неограниченным кругом лиц.

Законопроект о доступных дефибрилляторах был направлен в правительство ещё весной. В документе говорится, что он разработан для "сокращения смертности". Как сказано в пояснительной записке, "одной из наиболее распространённых причин гибели людей в мире" является внезапная остановка сердца (ВОС). "В России ВОС ежегодно уносит порядка 300 тысяч жизней, — говорится в документе. — Это 0,1–0,2% взрослого населения страны".

Как следует из законопроекта, общедоступный дефибриллятор смогут использовать люди, которые прошли специальное обучение (тренировочную программу). Если они медики, то дополнительное обучение не нужно.

Законопроект определяет места, где общедоступные дефибрилляторы должны появиться в обязательном порядке:

образовательные учреждения;

спорткомплексы;

вокзалы и аэропорты;

рынки, ярмарки и магазины, площадь которых составляет тысячу кв. м и более.

Законопроект предъявляет такие требования к размещению общедоступных дефибрилляторов. Во-первых, к ним должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. Во-вторых, около них должны быть указатели. В-третьих, нужно назначить ответственного за каждый дефибриллятор. Этот человек и должен будет оказывать помощь — предварительно он пройдёт обучение. Также он должен будет сообщать сотрудникам скорой, когда они прибудут к пострадавшему, о том, что рядом имеется дефибриллятор.

Сейчас члены экспертного совета, в том числе представители рабочей группы по развитию высокотехнологичных медицинских изделий, подготовили предложения в виде обновлённой редакции закона "Об охране здоровья граждан", а также необходимые для его реализации подзаконные нормативно-правовые акты. Разработанные поправки позволят решить задачу расширения возможного охвата оказания помощи с применением автоматических наружных дефибрилляторов путём создания возможности их использования неограниченным кругом лиц. С учётом принципов действия АНД подобное использование медицинской аппаратуры является абсолютно безопасным и для пострадавшего, и для человека, оказывающего помощь, а также соответствует сложившейся международной практике.

Председатель экспертного совета, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв напомнил, что разработанная Минпромторгом России "дорожная карта" (под названием "Программа доступной дефибрилляции") по внедрению автоматических наружных дефибрилляторов в местах массового скопления людей не будет должным образом реализована без внесения поправок в Федеральный закон № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан" .

"Отсутствие возможности применения автоматических наружных дефибрилляторов (АНД), в отличие от большого числа развитых стран, в том числе партнёров России по ЕАЭС и СНГ, в практике сердечно-лёгочной реанимации практически не оставляет надежды на выживание пациентам с внезапной остановкой сердца вне госпитальных учреждений. По данным Всемирной организации здравоохранения, на один миллион населения планеты еженедельно приходится 30 случаев смерти по причине сердечных заболеваний, половина из которых — от внезапной остановки сердца", — отметил парламентарий.