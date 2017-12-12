Опрос: Более 80% людей целый час "сидят в смартфонах", прежде чем уснуть

По данным американских учёных из исследовательского центра Deloitte, использование гаджетов перед сном может привести к мировому кризису в области здравоохранения.

Опрос проводился американским исследовательским центром Deloitte, в котором приняли участие две тысячи человек возрастом от 18 до 75 лет. Выяснилось, что 81% опрошенных на протяжении часа используют смартфоны, находясь уже в кровати.

66% опрошенных респондентов заявили, что перед сном ещё как минимум полчаса тратят на гаджеты. 35% тратят по пять минут перед сном, и лишь 14% признались, что пользуются гаджетами до тех пор, пока не начнут засыпать.

По мнению исследователей, показатели не обнадёживают. Недавно опубликованное исследование в журнале Pediatrics показало, что излучающий свет экрана смартфона может стать причиной резкого ночного пробуждения или же поверхностного сна. Человек рискует тем, что его биологические часы собьются, начнутся проблемы с режимом дня и может появиться элементарная бессонница.

Чтобы предотвратить губительные для здоровья человека последствия от долгого применения смартфонов, учёные дали несколько простых советов, к которым стоит прислушаться: поставить на телефоне режим "не беспокоить", оставить телефон в другом конце комнате — так вам не захочется вставать за ним и не будет соблазна залезть в социальные сети, ложиться в одно и то же время каждый день, использовать для пробуждения обычный будильник, а не телефонный и, наконец, лучше подольше постоять под тёплым душем, чем следить за жизнью своих знакомых в соцсетях.