Как в возрасте 55 лет сбросить 40 кг за полгода без физических упражнений

55-летняя Энн Макканн из Нового Южного Уэльса всего за полгода скинула рекордные 40 килограммов, при этом она не выполняла никаких физических упражнений. Узнаем, как ей это удалось.

Энн приняла решение похудеть после возвращения домой с круиза в июле 2016 года. На следующий же день она подписалась на программу здорового питания

Бабушка троих внуков чувствовала себя нездоровой

"Я была так нездорова. Я опухла как рыба от пальцев ног до бёдер, и было больно ходить вверх-вниз по лестнице" Энн Макканн

На тот момент женщина весила 104 килограмма. И ей требовалось 10–15 минут перерыва после ходьбы по крутым склонам

Энн начала испытывать депрессию из-за своей полноты

"Вы чувствуете себя плохо. Это заставляет вашу депрессию прогрессировать. Вы не можете надеть купальник и чувствовать себя комфортно" Энн Макканн

За день Энн должна была употреблять не более 500 калорий

"Я похудела при помощи диеты, потому что я ненавижу физические упражнения" Энн Макканн

Принятие пищи распределялось на три части в течение суток

Энн Макканн сумела сбросить рекордные 40 килограммов

Женщине понадобилось всего полгода, чтобы снизить свой вес

Успех Энн вдохновил её сына Стивена, дочь Лоран и невестку пройти программу по похудению. Стиву удалось скинуть 20 килограммов!

Сегодня Энн Макканн чувствует себя лучше, чем когда-либо. Она обучает других, как поддерживать вес после похудения