Как в возрасте 55 лет сбросить 40 кг за полгода без физических упражнений

Энн приняла решение похудеть после возвращения домой с круиза в июле 2016 года. На следующий же день она подписалась на программу здорового питания
Бабушка троих внуков чувствовала себя нездоровой
"Я была так нездорова. Я опухла как рыба от пальцев ног до бёдер, и было больно ходить вверх-вниз по лестнице"
Энн Макканн
На тот момент женщина весила 104 килограмма. И ей требовалось 10–15 минут перерыва после ходьбы по крутым склонам
Энн начала испытывать депрессию из-за своей полноты
"Вы чувствуете себя плохо. Это заставляет вашу депрессию прогрессировать. Вы не можете надеть купальник и чувствовать себя комфортно"
Энн Макканн
За день Энн должна была употреблять не более 500 калорий
"Я похудела при помощи диеты, потому что я ненавижу физические упражнения"
Энн Макканн
Принятие пищи распределялось на три части в течение суток
Энн Макканн сумела сбросить рекордные 40 килограммов
Женщине понадобилось всего полгода, чтобы снизить свой вес
Успех Энн вдохновил её сына Стивена, дочь Лоран и невестку пройти программу по похудению. Стиву удалось скинуть 20 килограммов!
Сегодня Энн Макканн чувствует себя лучше, чем когда-либо. Она обучает других, как поддерживать вес после похудения
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