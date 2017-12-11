Как в возрасте 55 лет сбросить 40 кг за полгода без физических упражнений

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Как в возрасте 55 лет сбросить 40 кг за полгода без физических упражнений

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55-летняя Энн Макканн из Нового Южного Уэльса всего за полгода скинула рекордные 40 килограммов, при этом она не выполняла никаких физических упражнений. Узнаем, как ей это удалось.

Энн приняла решение похудеть после возвращения домой с круиза в июле 2016 года. На следующий же день она подписалась на программу здорового питания

<p>Фото © Supplied</p>

Бабушка троих внуков чувствовала себя нездоровой

"Я была так нездорова. Я опухла как рыба от пальцев ног до бёдер, и было больно ходить вверх-вниз по лестнице"

Энн Макканн

<p>Фото © Supplied</p>

На тот момент женщина весила 104 килограмма. И ей требовалось 10–15 минут перерыва после ходьбы по крутым склонам

<p>Фото © Supplied</p>

Энн начала испытывать депрессию из-за своей полноты

"Вы чувствуете себя плохо. Это заставляет вашу депрессию прогрессировать. Вы не можете надеть купальник и чувствовать себя комфортно"

Энн Макканн

<p>Фото © Supplied</p>

За день Энн должна была употреблять не более 500 калорий

"Я похудела при помощи диеты, потому что я ненавижу физические упражнения"

Энн Макканн

<p>Фото © Supplied</p>

Принятие пищи распределялось на три части в течение суток

<p>Фото © Supplied</p>

Энн Макканн сумела сбросить рекордные 40 килограммов

<p>Фото © Supplied</p>

Женщине понадобилось всего полгода, чтобы снизить свой вес

<p>Фото © Supplied</p>

Успех Энн вдохновил её сына Стивена, дочь Лоран и невестку пройти программу по похудению. Стиву удалось скинуть 20 килограммов!

<p>Фото © Supplied</p>

Сегодня Энн Макканн чувствует себя лучше, чем когда-либо. Она обучает других, как поддерживать вес после похудения

<p>Фото © Supplied</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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