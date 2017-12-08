Учёные: В частных клиниках лечиться лучше, чем в государственных

С начала этого года суды рассмотрели около 80 дел, где есть слова "врачебная ошибка". Самые жуткие из них попали в СМИ. Например, сообщалось, что житель Ангарска отсудил у городской больницы полмиллиона рублей. Врачи прооперировали его, удалив грыжу позвоночника. Но боль не проходила, и он снова обратился к врачам — уже в Иркутске. И они выяснили, что ангарские коллеги оставили внутри пациента обломок иглы.

О частных клиниках бывают не менее страшные новости. В Новосибирске дочь 49-летней Натальи Швецовой отсудила у частной клиники "Дюна" 7 млн рублей. Её мать обратилась в "Дюну", чтобы сделать несложную гинекологическую операцию. Через полчаса после операции пульс стал реже, давление упало, женщина стала плохо дышать.

В итоге у неё развилось "тяжёлое поражение функций центральной нервной системы" — она буквально превратилась в "овощ", став безучастной к происходящему и утратив способность к умственной деятельности. Она уже никогда не сможет вернуться к нормальной жизни. По данным судмедэкспертизы, причиной стала неквалифицированная помощь анестезиолога.

Так где же лучше лечиться — в частных или государственных клиниках, если и там, и там бывают такие трагические случаи? Учёные из Казанского государственного медицинского университета попытались ответить на этот вопрос и провели исследование.

Учёные попросили 17 экспертов (среди них преподаватели вузов и главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Татарстана) побывать в городских и частных поликлиниках Казани и дать им оценку. Эксперты оценивали, как врачи выявляют заболевания, характерные для пожилого возраста.

Выяснилось, что врачи частных клиник гораздо внимательней осматривают пациентов и опрашивают их о симптомах.

Время приёма в частных клиниках (в среднем 24 минуты) оказалось намного больше, чем в государственных (в среднем 9 минут). В очереди пациенты госклиник сидят в среднем 30 минут, а пациенты частных — 6 минут.

Также в рамках исследования обычные пациенты оценили свою удовлетворённость по 10-балльной шкале. Частным клиниках они поставили в среднем 9 баллов, а государственным — 6 баллов.

"В государственных медицинских организациях имеется дефицит материально-технических и финансовых, временных и кадровых ресурсов, а также наличие дефектов в организации и управлении", — сказано в исследовании.

А вот чиновники, наоборот, ругают частные медицинские центры. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в сентябре заявлял, что госклиники должны сообщать в ведомство о пациентах, которые обратились к ним после некачественного лечения в частных центрах, потому что частников непонятно как ещё можно контролировать.

По мнению президента Лиги защитников пациентов, юриста Александра Саверского, частники работают эффективнее, чем государственные клиники. При этом частники, которые уже набрали себе много клиентов, начинают гораздо небрежнее относиться к пациентам.

— Сначала клиентов привлекают, а потом начинают на них экономить, — сказал Саверский. — И сейчас мы наблюдаем чёткую тенденцию: в некоторых частных клиниках уже появились очереди, персонал начинает хамить. И контроля за этой сферой практически нет.

— Государственные структуры заинтересованы в повышении качества лечения, чтобы пациент, получив медицинскую услугу, больше не возвращался, — сказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. — Коммерческая структура, наоборот, заинтересована, чтобы пациентов было много, чтобы они приходили повторно и шёл оборот средств. Сама концепция частной медицины предполагает, что пациент должен вернуться. И это влияет на качество лечения.

По его словам, качество во многом зависит от врача: если он хороший профессионал, честный человек, не будет навязывать лишние услуги и специально делать так, чтобы пациенту пришлось вернуться, то качество будет отличным.

— Но в частных центрах это будет не дёшево, — сказал Ян Власов. — Цены на услуги могут взлетать до 200–300 тыс. рублей за госпитализацию. Если такой же хороший специалист оказывает помощь в государственной клинике, качество помощи будет столь же высоким.