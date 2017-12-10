"Мам, я простудился". Через несколько часов после этого СМС бодибилдер умер

Со стороны молодой человек казался воплощением здоровья, но на самом деле у него были серьёзные проблемы с сердцем.

23-летний фанат фитнеса умер спустя несколько часов после того, как написал своей маме, что он, кажется, простудился. "Грипп и работа действительно выбили меня из сил", — написал Патрик Уолш. На что мама ответила, что любит его, но женщина не догадывалась, что это было последним, что она сказала своему сыну, сообщает Mirror.

Патрик был найден мёртвым в собственной кровати с наушниками в ушах. Спортсмен скончался от сердечного приступа. До этого он, казалось бы, был олицетворением здорового образа жизни. Мужчина каждый день работал менеджером по работе с клиентами в тренажёрном зале в Силиконовой долине.

Мама Патрика забеспокоилась после того, как сын перестал брать трубку, поэтому женщина вызвала в его квартиру полицию. Офицеры прибыли туда на утро следующего дня, но дверь никто не открыл. Через день они снова вернулись и вломились внутрь. Юноша не догадывался о проблемах с сердцем, вызванных болезнью.