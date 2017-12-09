"Мама, у меня нет своих волос, но я так любила твои..."

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"Мама, у меня нет своих волос, но я так любила твои..."

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Врачи констатировали у Роуз алопецию в возрасте пяти лет, поэтому она любила играться с тёмными волосами матери из-за неимения своих, пишет Daily Mail. Но в апреле 2017-го врачи нашли у Кристи опухоль правой груди, и мать маленькой девочки за полгода прошла интенсивный курс химиотерапии и мастэктомии. Результат оказался блестящим: женщина смогла победить болезнь, но осталась без шевелюры, которую так любила Роуз.
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Тогда Келли Пицца, подруга Кристи и владелица фотостудии Kellie Rose Photography, предложила матери отметить победу над смертельной болезнью совместной с дочерью фотосессией.

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Мне было жутко дискомфортно, ведь я потолстела из-за стероидов и химиотерапии, чувствовала себя обмякшей и носила парик, так как стыдилась своей лысой головы

Кристи Тавеннер

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Но дочь Кристи Роуз загорелась идеей и стала уговаривать мать принять участие в фотосессии. Махнув рукой, Кристи сняла парик и надела нарядное платье.

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Фотографии получились настолько сильными, что Келли выложила их на своей официальной странице в разделе портфолио. Как Кристи, так и Роуз — обе в розовом и улыбающиеся — гармонично дополняли друг друга на фоне цветочных полей.

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От удивления я чуть не упала со стула. Я выглядела красиво, а Роуз — просто великолепно, и вместе мы выглядели счастливой и сильной семьёй!

Кристи Тавеннер

Сейчас волосы Кристи начали потихоньку отрастать, что не может не радовать Роуз. Дочка уверена, что и она скоро выздоровеет и сможет заплетать себе красивые длинные косы.

Автор:
АХ
Алина Хохлова
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