"Мама, у меня нет своих волос, но я так любила твои..."

Тогда Келли Пицца, подруга Кристи и владелица фотостудии Kellie Rose Photography, предложила матери отметить победу над смертельной болезнью совместной с дочерью фотосессией.
Мне было жутко дискомфортно, ведь я потолстела из-за стероидов и химиотерапии, чувствовала себя обмякшей и носила парик, так как стыдилась своей лысой головы
Кристи Тавеннер
Но дочь Кристи Роуз загорелась идеей и стала уговаривать мать принять участие в фотосессии. Махнув рукой, Кристи сняла парик и надела нарядное платье.
Фотографии получились настолько сильными, что Келли выложила их на своей официальной странице в разделе портфолио. Как Кристи, так и Роуз — обе в розовом и улыбающиеся — гармонично дополняли друг друга на фоне цветочных полей.
От удивления я чуть не упала со стула. Я выглядела красиво, а Роуз — просто великолепно, и вместе мы выглядели счастливой и сильной семьёй!
Кристи Тавеннер
Сейчас волосы Кристи начали потихоньку отрастать, что не может не радовать Роуз. Дочка уверена, что и она скоро выздоровеет и сможет заплетать себе красивые длинные косы.
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