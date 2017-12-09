"Я потратил мамину страховку, чтобы удалить 130 кг жира, но что делать с кожей?"

28-летний Сэм Хай из Хатфилда, штат Пенсильвания, удалил 130 кг своего жира с помощью бариатрии, покрытой страховкой его матери. Но у него осталась кожа, поэтому теперь ленивый обжора задаётся новыми вопросами.

Сэм начал толстеть, как только у него появился постоянный заработок и машина, пишет Daily Mail. Он стал чаще питаться и съедал по 10 тыс. калорий в день. Одноклассники стали называть его "жирным Сэмом".

Я стал комплексовать из-за своей фигуры, я не чувствовал к себе никакого уважения и напрочь лишился всякой мотивации. Я также боролся с депрессией, потому что чувствовал себя неспособным поменять свою жизнь Сэм Хай

К 24 годам его вес превысил 220 кг. Сэм принялся делать упражнения, но из-за огромного веса его ноги не выдерживали больших нагрузок. У Сэма не получалось сбросить вес физическими занятиями, а в еде он себе отказывать не собирался.

Мои колени болели, как только я начинал приседать. Это были ужасные ощущения Сэм Хай

Тогда он поговорил с матерью о том, чтобы та своей страховкой покрыла ему расходы на бариатрию, и та согласилась. Но результаты оказались не такими, как ожидал Сэм: хотя лишний жир ушёл — кожа осталась. Теперь она просто свисает и выглядит отвратительно.

К сожалению, удаление кожи — косметическая процедура, поэтому материнская страховка её не покроет. Я подумывал создать благотворительную страницу, чтобы мне помогли со второй операцией Сэм Хай

Теперь Сэм пытается работать над собой с помощью физических упражнений и специальной диеты. Он надеется, что в скором времени сможет избавиться от висячих по бокам "напоминаниях о прошлом" и найти девушку.