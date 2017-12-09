"Я потратил мамину страховку, чтобы удалить 130 кг жира, но что делать с кожей?"

Сэм начал толстеть, как только у него появился постоянный заработок и машина, пишет Daily Mail. Он стал чаще питаться и съедал по 10 тыс. калорий в день. Одноклассники стали называть его "жирным Сэмом".
Я стал комплексовать из-за своей фигуры, я не чувствовал к себе никакого уважения и напрочь лишился всякой мотивации. Я также боролся с депрессией, потому что чувствовал себя неспособным поменять свою жизнь
Сэм Хай
К 24 годам его вес превысил 220 кг. Сэм принялся делать упражнения, но из-за огромного веса его ноги не выдерживали больших нагрузок. У Сэма не получалось сбросить вес физическими занятиями, а в еде он себе отказывать не собирался.
Мои колени болели, как только я начинал приседать. Это были ужасные ощущения
Сэм Хай
Тогда он поговорил с матерью о том, чтобы та своей страховкой покрыла ему расходы на бариатрию, и та согласилась. Но результаты оказались не такими, как ожидал Сэм: хотя лишний жир ушёл — кожа осталась. Теперь она просто свисает и выглядит отвратительно.
К сожалению, удаление кожи — косметическая процедура, поэтому материнская страховка её не покроет. Я подумывал создать благотворительную страницу, чтобы мне помогли со второй операцией
Сэм Хай
Теперь Сэм пытается работать над собой с помощью физических упражнений и специальной диеты. Он надеется, что в скором времени сможет избавиться от висячих по бокам "напоминаниях о прошлом" и найти девушку.
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