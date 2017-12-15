"Я взглянула на себя глазами моей дочери, и этого хватило, чтобы сбросить 30 кг"

32-летняя бизнесвумен Рафаэла Арлотта из Рио-Де-Жанейро, Бразилия, никогда не думала, что она сможет весить меньше 90 килограммов. Только рождение долгожданной дочки Мэл сподвигло мать поверить в себя.

Рафаэла всегда любила сладкое и съедала по пачке конфет в день со времён учёбы в средней школе, пишет Daily Mail.

Когда я была незамужней, я была самым ленивым членом семьи и моим любимым местом был диван. Оттуда я наблюдала, что происходит в мире через экран телевизора, я смотрела все программы одну за другой. Я могла провести все дни, лёжа на кровати Рафаэла Арлотта

Потом Рафаэла вышла замуж, и вместе с мужем они стали мечтать о дочери, но мечтам не было суждено воплотиться. Причина — лишний вес Рафаэлы.

Я уверена, что я не могла иметь ребёнка частично из-за моего лишнего веса. Мы с мужем уставали на работе, а отдыхали в ресторанах во время ужина. И так много лет подряд... Рафаэла Арлотта

В 2012 году Рафаэла наконец забеременела и набрала вес, к 8 месяцу она весила больше 100 килограмм, но чувствовала себя счастливой. В июне 2013 у неё родилась дочка Мэл.

Сразу после родов я сбросила только три килограмма, что равнялось весу моей малышки. Остальные кило остались со мной Рафаэла Арлотта

Первые дни после родов молодая мама боялась куда-либо выходить, стесняясь своего 48-го размера. Но через два месяца она задумалась, в каком виде она предстанет перед своей малышкой, когда та будет в сознательном возрасте. Будет ли она любить свою маму в такой форме? С кого она будет брать пример по жизни? Рафаэла раз и навсегда решила измениться ради своего ребёнка.

Я наняла няню, поэтому у меня появились свободные часы. Я кардинально пересмотрела своё питание и исключила сладкое, с которым я прожила всю свою сознательную молодость Рафаэла Арлотта

СО временем Рафаэла втянулась в физические упражнения, больше всего ей нравится бегать. За считанные месяцы молодая мама потеряла 30 килограммов лишнего веса и теперь носит 42 размер.