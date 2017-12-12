Производство российской алкогольной экзотики выросло в 10 раз

Виски, кальвадос, джин, текила, ром — эти напитки традиционно считаются алкогольной экзотикой. В среднем бутылка неклассического горячительного стоит от одной тысячи рублей — это пока ещё достаточно дорого для среднестатистического россиянина. Но это не мешает производителям: в этом году они буквально заставили экзотикой полки алкогольных отделов.

По данным ЕГАИС (база данных о производстве и продаже алкоголя) в январе-ноябре 2017 года производство виски, рома, джина, кальвадоса и прочей алкогольной экзотики в России выросло почти в десять раз. В 2016 году произвели около 100 тысяч декалитров, а в этом году — почти миллион.

Эксперты связывают это с тем, что в 2017 году постепенно начали работать упрощённые ГОСТы для этих напитков, а именно для виски и рома. До этого наши правила шли вразрез с международными стандартами — это мешало российским производителям работать в полную мощь, утверждают специалисты.

Например, у нас были строгие требования к крепости этих напитков. По старой версии ГОСТа, крепость рома должна быть от 40% до 50%. А в других странах просто уточняется, что ром должен быть не слабее 37%.

У нас раньше нельзя было допустить появление осадка в виски или роме, хотя, как утверждают эксперты, это совершенно нормальное явление. Сделать наши правила более похожими на общепринятые собирались в Росстандарте.

— Рост производства связан прежде всего с тем, что в этом году стали в нормальном режиме работать ГОСТы на ром и виски. Своих брендов у нас пока практически нет, в России разливаются различные зарубежные бренды, — рассказал Вадим Дробиз, директор Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). — Сейчас примерно 12–13% экзотического алкоголя на нашем рынке — отечественного производства. В целом тенденция совершенно неплохая.

Продажа экзотики по сравнению с прошлым годом тоже увеличилась. По оценке Вадима Дробиза, рост составил примерно 10–12%. И это на фоне стабильных продаж водки, пива и другого классического алкоголя — в этих категориях роста эксперты не наблюдают.

Ранее Лайф рассказывал, что виски, абсент, текила и другие напитки остаются недоступными для большинства регионов. С начала 2017 года Москва "выпила" почти 19% всей алкогольной экзотики, проданной в стране за этот период. Московская область — 13%; Санкт-Петербург — 8%; Ленинградская область — 2%. Получается, четыре региона страны выпивают 42% неклассического алкоголя — почти половину объёма всей продукции.

Эксперты связывают такое неравное разделение прежде всего с уровнем жизни граждан — на селе денег нет не то что на экзотику, но порой и на самую дешёвую водку.

— Москва, Санкт-Петербург и приближённые к ним области — вот эти четыре региона являются основными потребителями экзотической алкогольной продукции. А остальные регионы с зарплатами около 20 тысяч не могут себе позволить такую роскошь, — объясняет Вадим Дробиз. — И совсем не потому, что у сельских жителей есть классовая ненависть к элитным напиткам: при зарплате 10–12 тысяч рублей, что не редкость для некоторых наших регионов, на такие напитки человек будет копить лет десять.