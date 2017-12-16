"Это последнее фото нашего 6-летнего сына, и его должны увидеть все родители"

Отчаянные родители — 38-летняя Джоджи и 43-летний Брайен Холл из Халесворта, графство Суффолк, Великобритания, поделились последним фото их 6-летнего сына Оливера Холла, сделанным в день его смерти. Они призывают всех родителей делать инъекции против болезни в раннем возрасте, пишет Daily Mail.

Значит, смерть Оливера уже не настолько напрасна, значит, другие детки будут спасены от этой жуткой смерти Джорджи Холл

Сейчас чета Холл борется за то, чтобы правительство выделило квоты на прививку детей после одного года жизни. В настоящее время вакцины против менингита в Великобритании доступны лишь в некоторых крупных университетских больницах, а также в частных кликах. Стоимость курса из двух доз составляет $300.

По статистике в Великобритании каждый 10-й из заболевших менингитом умирает, каждый третий случай заканчивается инвалидностью. Вакцинация от менингококковой инфекции в России — дополнительная, непринудительная процедура. Она должна проводиться не раньше достижения ребёнком 18-месячного возраста. В особых случаях (из-за географии и особенностей климатических условий) прививки от этих заболеваний начинают делать с 6 месяцев.