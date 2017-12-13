Заражённых ВИЧ оказалось в 2 раза больше, чем показывает официальная статистика

Если вы едете в вагоне российского поезда, в котором около 200 человек, то трое из них, скорее всего, будут ВИЧ-инфицированы, показала акция Минздрава.

В рамках Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ, которая проходила с 7 июля по 28 октября 2017 года, удалось обследовать около 25 тысяч россиян. У 1,5% тест оказался положительным. Это 375 человек. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава. Получается, каждый 66-й участник акции узнал о том, что у него ВИЧ.

Эту акцию Минздрав проводил совместно с РЖД. К поездам цепляли специальный вагон, в котором можно было сделать тест на наличие ВИЧ-инфекции. Проверяли по крови и по слюне. Всего в акции участвовало 24 региона России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Иркутская и Свердловская области, Приморский край. На акцию потратили около 100 млн рублей.

— Акция проводилась в 24 регионах, где сложилась наиболее тревожная ситуация с распространением ВИЧ-инфекции. Около 50% новых случаев ВИЧ-инфекции приходятся именно на эти регионы, — уточнили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав считает, что "задачи, поставленные в рамках коммуникационного проекта, выполнены в полном объёме". Ведомство "рассчитывает продолжить свою деятельность по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в том числе с помощью подобных проектов".

По словам руководителя федерального СПИД-центра Вадима Покровского, такие результаты тестирования превзошли все ожидания, причём в плохом смысле.

— Эти 25 тысяч проверенных — маленькая картина всей страны. Если выявлено 1,5% инфицированных, это значит, что и по стране показатель примерно такой же, — сказал он. — Сейчас у нас, по официальным данным, зарегистрировано около 900 тысяч ВИЧ-инфицированных — это где-то 0,7% от населения страны. Мы давно предполагали, что инфицированных на самом деле гораздо больше. Эта акция отчасти может считаться подтверждением этого предположения. Если заражено более 1% населения, то мы уже можем говорить об эпидемии. А тут даже больше — это очень плохой результат, — рассказал Покровский.

По данным Покровского, в некоторых городах процентное соотношение выявленных было даже больше — около 2%. Всё это, по мнению академика, говорит о том, что профилактика ВИЧ в России работает очень слабо.

— Надо вести более планомерную работу, а не вот такие показательные выступления устраивать, — считает он. — Если на это пошли деньги, которые были запланированы на профилактические мероприятия, то это не совсем правильно. Профилактика должна заключаться в предупреждении новых случаев заражения, а не в выявлении. Безусловно, выявить заражённых необходимо, но у нас ещё даже непонятно, что с ними будет дальше, лекарств на всех и так не хватает. Хотелось бы увидеть реальную и эффективную профилактическую работу, а не вот такую одноразовую акцию, про которую все очень скоро забудут.

Напомним, сейчас только 30% из всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных получают необходимое лечение. По данным федерального СПИД-центра, за первые 10 месяцев 2017 года в нашей стране умерло почти 25 тысяч ВИЧ-положительных, это на 8,2% больше, чем за такой же период 2016 года.