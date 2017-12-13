У женщины нашли 100 клещей на ресницах — и всё из-за подушки

Китаянка Сьюй не обращала внимание на зуд в глазах на протяжении двух лет. Всё это время она лечила недуг глазными каплями. Но пару недель назад её веки настолько опухли, что Сьюй не смогла открыть глаза. Только после этого она решила обратиться к врачам.

Как пишет газета Sun, при осмотре медики из китайского города Ухань обнаружили около 100 подресничных клещей в глазах женщины. Врачам она рассказала, что одевала одну и ту же наволочку на подушку с 2012 года, а к неприятному ощущению в глазах за столько лет привыкла.

Также ей диагностировали блефарит и конъюнктивит. С помощью тщательного лечения врачам удалось избавиться от паразитов, а женщине посоветовали регулярно стирать не только наволочки, но и подушку, которая стала рассадником для клещей.