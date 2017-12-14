Аптечные маньяки. Сколько россияне тратят на таблетки?

Среднестатистический россиянин тратит в год на лекарства более 5 тыс. рублей. При этом москвичи — настоящие "аптечные маньяки": они тратят на таблетки 11 тыс. рублей.

Зимой — простуда, летом — перегрев на солнце. При этом круглый год нас могут сопровождать отравления, травмы, и это не считая хронических заболеваний. Большинство из нас прибегает к помощи лекарств, чтобы избавиться от болячек. Но вряд ли при покупке очередного препарата каждый из нас задумывается: а какая это пачка по счёту?

Аналитики DSM Group, компании, которая занимается мониторингом фармацевтического рынка, посчитали, сколько лекарств принимают граждане в каждом регионе России в год.

Всего в 2016 году россияне потратили в аптеках 806 млрд рублей и купили 4 млрд упаковок препаратов. Проще говоря, среднестатистический россиянин потратил пять с половиной тысяч рублей на 28 упаковок.

Больше всего пачек за прошлый год "съели" жители Москвы — на среднестатистического москвича пришлось 46 пачек. И денег на такое "удовольствие" жители столицы тратят больше всех в стране — более 11 тыс. рублей в год.

На втором месте — Нижегородская область: там приходится 44 упаковки (за 7,1 тыс. рублей) на человека в год. Среднестатистический житель Санкт-Петербурга, по подсчётам аналитиков, тратит 5,8 тыс. рублей на 22 упаковки лекарств в год.

В конце списка оказалась Республика Ингушетия — 10 упаковок (за 1,6 тыс. рублей) на одного жителя. Среди отстающих оказались также Республика Марий Эл (11 упаковок за 1,7 тыс. рублей), Смоленская область (12 упаковок за 2 тыс. рублей) и даже Ленинградская область (14 упаковок за 3,6 тыс. рублей).

Подробнее о приёме лекарств можно узнать на картах Лайфа. Чтобы посмотреть информацию по каждому региону, просто наведите на него курсор.

По словам Николая Беспалова, директора по развитию компании RNC Pharma, эксперта фармацевтического рынка, количество лекарств на одного человека прежде всего зависит от покупательной способности населения. А она, в свою очередь, — от размера доходов граждан.

— В Москве доходы закономерно выше, чем в других городах. Хотя в числе наиболее активно покупающих регионов наверняка можно найти, скажем, Тюмень или другой регион с высокими доходами населения. Помимо этого серьёзное влияние на потребление оказывает доступность врачебной помощи. Опять же, в Москве с этим дела обстоят лучше. Климат и всё остальное, конечно, тоже накладывает определённые особенности, но прежде всего — деньги и доступность врачей, — считает эксперт.

При этом, по словам эксперта, средний российский показатель по лекарствам примерно такой же, как в Европе.

— Россия — огромная страна, поэтому вполне естественно, что в разных регионах разная концентрация аптек. А разница потребления лекарств говорит о социально-экономической ситуации в регионах и наличии денег у населения, — сказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. — Конечно, наша общая задача — сделать медицинскую помощь, в том числе лекарственное обеспечение, максимально доступной для всех граждан.