"У всех подруг уже были парни, но не у меня... и тогда я похудела до 30 кг"

Студентка факультета психологии комплексовала, что была слишком толстой и некрасивой.

Вес Эмель Льюис из Хаддерсфилда упал до 31 килограмма после того, как она стала себя ощущать "толстой и уродливой". Дело в том, что у всех её подружек были парни, в то время как она была одна. На ужасающих фотографиях видно, как тело девушки стало похоже на скелет, обтянутый кожей, сообщает Mirror.

Это началось в школе, когда я хотела похудеть, потому что всегда чувствовала себя толстой. Мне было трудно вписаться в компанию, так как друзья ходили парочками. И я начала думать, что это из-за того, что я толстая и страшная Эмель Льюис

Чтобы сбросить, как ей казалось, лишний вес, Эмель начала ходить в тренажёрный зал, а ещё через несколько месяцев села на вегетарианскую диету. Когда вид девушки стал нездоровым, её друзья забили тревогу. Однако сама Эмель не понимала, в чём проблема. В итоге её семь раз госпитализировали.

Я начала заниматься фитнесом, но через несколько месяцев не увидела каких-либо результатов и села на диету. Я не верила, что со мной что-то не так. Я была уверена, что могу поддерживать такой вес и нормально при этом жить Эмель Льюис

Сейчас она вернулась к нормальному весу и обрела формы, о которых так мечтала. По словам девушки, самым трудным было привыкнуть к новому образу жизни, который являлся полной противоположностью тому, как она жила последние шесть лет.

Я помню, как лежала в постели и чувствовала, как умираю. Я понимала, что ничего не добилась в жизни, и решила, что не готова уйти вот так. Когда я рассказала о своём решении маме, она поддержала меня и нашла для этого тренера Эмель Льюис

Теперь Эмель считает, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на вечное похудение. По её словам, надо любить своё тело, потому что в один день его может не стать!