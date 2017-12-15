Девушка взяла на руки бездомного котёнка, и теперь за её жизнь борются врачи

Семья и друзья пострадавшей британки собирают деньги, на которые они бы смогли перевезти девушку в сопровождении медперсонала из Австралии в Девон.

Скарлет Гудрич переехала из родного Девона, Великобритания, в Австралию, чтобы заняться там альпинизмом и найти работу. Девушку через агентство трудоустроили на ферму по сбору фруктов, на которой она нашла бездомного котёнка и приласкала его.

Спустя некоторое время Скарлет обратилась к врачу с жалобами на боли в спине, после чего врачи выявили у неё редкую бактериальную инфекцию, которая повлияла на её мозг и позвоночник.

Девушке поставлены диагнозы "пневмококковый менингит" и "заражение крови". По последним прогнозам, она заразилась от котёнка, которого подобрала на ферме. Лечение займёт от полугода до двух лет, если нам удастся спасти девушку Врачи

Матери Скарлет пришлось лететь в Австралию, чтобы быть рядом с дочерью и следить за её состоянием здоровья.

После проведённых операций ей стало немного лучше. Мне тяжело смотреть на дочь в таком состоянии. Но мы будем бороться. Я почти не сплю, чтобы состояние её здоровья не ухудшилось мама Скарлет

Сейчас семья Скарлет организовала сбор средств на краудфандинговой платформе JustGiving, чтобы девушку смогли перевезти обратно в Великобританию, но при этом её должны сопровождать специалисты. Сейчас им удалось собрать £2 тыс.