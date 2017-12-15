Верность лучше презерватива. Мэрия собирается бороться с ВИЧ с помощью футболок

В городе, где живёт почти 100 тысяч людей с ВИЧ (только выявленные случаи), власти решили бороться с эпидемией с помощью целомудрия.

Департамент здравоохранения Москвы заключил контракт на 400 тыс. рублей на закупку 3 тысяч футболок с надписями "Любовь, верность, безопасность". Информация об этом размещена на портале госзакупок. Видимо, московские власти считают, что только идея верности может спасти от ВИЧ. При этом эксперты говорят, что всё больше случаев, когда супруги, даже верные, заражаются друг от друга.

Как сказано в техзадании, цель закупки — "... проведение комплекса информационно-просветительских и рекламных мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и СПИДа, пропаганду традиционных ценностей и здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья женщин в городе Москве...".

ВИЧ для Москвы — это действительно серьёзная проблема. Сейчас в столице, по словам руководителя московского СПИД-центра Алексея Мазуса, проживает около 88 тысяч человек с ВИЧ. При этом ежегодно количество инфицированных заметно растёт.

Лекарств в Москве в целом хватает, считают специалисты, — однако перебои всё же случаются. Кроме этого, иногородние пациенты, которые оформили в Москве временную регистрацию, нередко остаются без лечения.

Продвижение традиционных ценностей — тренд, который не теряет актуальности для московских властей уже несколько лет. Ранее уже объявлялся тендер на 54 млн рублей — на эти деньги предполагалось делать видеоролики, проводить акции, закупить сувениры всё с той же символикой. Похожие тендеры проводились и в 2016-м, и в 2015-м.

Призывы к верности и целомудрию москвичи и гости столицы могут увидеть в вагонах метро, на остановках и в других общественных местах.

— Из года в год московские власти заказывают, на мой взгляд, совершенно бесполезные картинки. И вместо того, чтобы снижать дискриминацию ВИЧ–инфицированных, они её только усиливают, — считает руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению Алексей Михайлов. — В Москве очень много проблем в контексте ВИЧ: мигранты, которых очень много, но их почти не лечат и не проверяют. Есть и высокая концентрация уязвимых групп (секс-работники, наркопотребители, мужчины, практикующие секс с мужчинами. — Прим. Лайфа), как и во всех крупных городах. Среди них профилактикой мало кто занимается. Тратить немаленькие деньги на футболки при таком положении дел — очень странно.

Михайлов напомнил, что, говоря о верности и воздержании, не стоит забывать статистику. По последним данным Федерального СПИД-центра, в 2017 году 50% ВИЧ+ (новые случаи) заразились от своего партнёра (гетеросексуального) — вполне возможно, что это были и семейные пары, в которых не было измен.

Так нередко бывает. Допустим, у мужчины уже второй брак, и его жена беременна. В женской консультации она должна пройти анализ на ВИЧ — так семья и узнаёт страшную новость. Мужчина звонит своей первой жене, она тоже идёт проверяться — и у неё также обнаруживают ВИЧ. А потом он разговаривает со своей первой девушкой, с которой встречался ещё в юности, — оказывается, у неё ВИЧ и это она всех заразила.

Никто не отменяет важности традиционных ценностей, но это в целом не имеет отношение к профилактике ВИЧ, подчёркивают эксперты.

— Есть очень много людей, которые про ВИЧ-инфекцию просто ничего не знают: ни того, как она передаётся, ни того, что люди с ВИЧ с лечением могут жить полной жизнью и не передавать инфекцию дальше, — сказал Александр Михайлов.

По его словам, пропагандой верности и воздержания людей, которые про ВИЧ ничего не слышали, намного сложнее защитить от заражения инфекцией. Гораздо эффективнее будет, например, работать с подростками: проводить уроки сексуального воспитания, грамотно рассказать про необходимость использования презервативов, внедрить программу обмена шприцев и так далее. С тем подходом к профилактике, которого сейчас придерживаются московские власти, эпидемия будет только расти.

— Профилактика семейных ценностей среди половозрелого населения — это деньги на ветер. Потому что мировоззрение у человека уже сформировано. Это как вору-рецидивисту грозить пальчиком: "А воровать нехорошо", — считает активист и правозащитник Александр Ездаков. — И подростки сейчас в основной массе настолько сексуально продвинутые, что это для них пустой звук. Семейные ценности должны прививать родители своим личным примером. А всё остальное — это сотрясение воздуха.

Кстати, не только в Москве продвигают мысль о спасительной верности в борьбе с ВИЧ. Например, в этом году в Ростове-на-Дону появилась социальная реклама с изображением лебедя. Над художественным уровнем оставалось только постебаться в соцсетях.

"Полагаем, теперь все местные лебеди будут больше знать, как защититься от СПИДа", — шутили пользователи Сети.

В Департаменте здравоохранения Москвы не смогли оперативно ответить на запрос Лайфа и прокомментировать ситуацию.

Напомним, сейчас только 30% из всех зарегистрированных в России ВИЧ-инфицированных получают необходимое лечение. По данным федерального СПИД-центра, за первые 10 месяцев 2017 года в нашей стране умерло почти 25 тысяч ВИЧ-положительных, это на 8,2% больше, чем за такой же период 2016 года.

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