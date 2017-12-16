"Ещё вчера я думала, что успеть перед смертью, а оказалось — вся жизнь впереди!"

Ещё год назад 35-летняя Хайди Лафлин из Бристоля, Великобритания, планировала список обязательных дел до того, как умрёт — ей поставили страшный диагноз. А теперь она думает, чему посвятить оставшуюся жизнь.

Мать двоих сыновей — четырёхлетнего Ноа и трёхлетнего Таита — Хайди почувствовала недомогание, когда кормила второго ребёнка грудью: её кожа покрылась сыпью. Она уже была на третьем месяце беременности третьим ребёнком и обратилась к врачу, пишет Daily Mail.

Диагноз: особо агрессивный рак молочной железы. Врачи обещали матери не больше четырёх лет жизни.

Хайди очень хотела девочку, поэтому во вред себе отказалась от химиотерапии, чтобы вынести ребёнка, ведь ей нечего было терять, думала Хайди. Элли Луиза появилась на свет 12 декабря 2015 года через кесарево сечение... На 12 недель раньше срока. И все риски оказались напрасными: малышка умерла через восемь дней из-за подхваченной инфекции.

Хайди жила своей жизнью, радуясь считаным дням со своими любимыми сыновьями, когда нежданные реформы в системе здравоохранения перевернули её жизнь с головы на ноги.

Летом 2017 года министерство национального здравоохранения Великобритании разрешило бесплатно использовать препарат Kadcyla — последнюю разработку против рака молочной железы — для лечения простых граждан. За два года до этого NICE (Национальный институт здравоохранения Великобритании) заблокировал использование препарата в стране. Причина в стоимости такого препарата — $110 тыс. за одну дозу.

Теперь лекарство выдаётся, но не всем: с начала действия приказа в июне его получило 1200 женщин с особо прогрессирующей формой рака, у которых без него нет никаких шансов на спасение. Среди них была и Хайди.

В декабре 2017 при очередном обследовании после приёма Kadcyla врачи обнаружили, что рак перестал распространяться по телу женщины, и она больше не умирает. Радости Хайди, которая вела всю свою жизнь в блоге "Шторм в чашке груди" — дословно с англ. Storm in a Tit Cup (tit — "грудь" созвучно с tea — "чай", английское выражение — дословно "Шторм в грудной чашке". — Прим. ред.), не было предела. Она сразу поделилась со своими подписчиками об успехе.