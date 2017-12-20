"Раньше я выпивал 40 банок колы в день, но теперь изменил жизнь и сбросил 70 кг"

21-летний Шейн Тренч из Чешира, Великобритания, ежедневно выпивал 13 литров колы и весил больше 200 килограммов. В какой-то момент вес начал угрожать жизни молодого человека, и ему даже предложили сделать операцию по шунтированию желудка. Но Шейн решил изменить жизнь без помощи врачей — и сделал это.

Шейн запивал колой еду всякий раз, когда ел. Его рацион, как правило, состоял из рыбы и жареной картошки. В день он выпивал около 40 банок колы, а значит, даже без учёта еды употреблял 5250 калорий — в два с половиной раза больше, чем рекомендуют врачи.

Когда вес Шейна перевалил отметку 200 кг, врачи предложили молодому человеку операцию по шунтированию желудка. Но парень решил, что справится без помощи хирургов, и полностью отказался от любимого напитка — точнее, заменил его на газировку, не содержащую сахара. Кроме того, он записался в группу для худеющих, чтобы терять вес в компании таких же, как он.

Это было ужасно: моё тело плохо реагировало на внезапную потерю сахара, и я начал чувствовать усталость и раздражительность. Но это стоило того, и я никогда не буду об этом жалеть Шейн Тренч

Теперь Шейн весит около 130 килограммов. Его форму по-прежнему нельзя назвать идеальной, и юноша не планирует останавливаться на достигнутом. Шейн рассчитывает сбросить ещё 30 килограммов и призывает других не стесняться менять свою жизнь.