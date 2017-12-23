"У меня было несколько выкидышей, а сейчас я родила сразу шестерых"

Кортни и Эрик Вальдроп из Алабамы много лет пытались безуспешно родить ребёнка. У женщины было несколько выкидышей, но последняя беременность ей будто восполнила всё сполна — она родила шестерняшек. Малыши появились на свет на 30-й неделе и все здоровы!

Кортни и Эрик сыграли свадьбу в 2004 году. В декабре 2008 года у них появился сын Сейлор, спустя три года на свет появились близнецы Уэльс и Бридж.

До рождения близнецов женщина пережила несколько выкидышей

В январе 2017 пара решила вновь попытать счастье. Кортни забеременела, но спустя месяц — вновь выкидыш

Пара решила воспользоваться ЭКО, и вскоре им сообщили ошеломляющую новость — у Кортни в животе шестеро и, кажется, все здоровы

Новость, конечно, радостная, но тревожная. Кортни и Эрик боялись преждевременных родов

Будущей маме пришлось употреблять огромное количество калорий

В результате кесарево решили делать на 30-й неделе. Так у Кортни и Эрика появились ещё три сына и три дочери

Мальчиков назвали Лейк Брайерс, Блю Веллингтон и Тэг Брайкер. Девочкам дали имена Риверс Макколл, Райни Маккой и Роулингс Макклейн