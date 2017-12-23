"У меня было несколько выкидышей, а сейчас я родила сразу шестерых"

Кортни и Эрик сыграли свадьбу в 2004 году. В декабре 2008 года у них появился сын Сейлор, спустя три года на свет появились близнецы Уэльс и Бридж.
До рождения близнецов женщина пережила несколько выкидышей
В январе 2017 пара решила вновь попытать счастье. Кортни забеременела, но спустя месяц — вновь выкидыш
Пара решила воспользоваться ЭКО, и вскоре им сообщили ошеломляющую новость — у Кортни в животе шестеро и, кажется, все здоровы
Новость, конечно, радостная, но тревожная. Кортни и Эрик боялись преждевременных родов
Будущей маме пришлось употреблять огромное количество калорий
В результате кесарево решили делать на 30-й неделе. Так у Кортни и Эрика появились ещё три сына и три дочери
Мальчиков назвали Лейк Брайерс, Блю Веллингтон и Тэг Брайкер. Девочкам дали имена Риверс Макколл, Райни Маккой и Роулингс Макклейн
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