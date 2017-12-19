В Азербайджане родился малыш с двумя детородными органами — один из них на спине

При этом, пока ребёнок находился в утробе матери, на УЗИ не было видно никакой патологии. Сразу после появления малыша на свет врачи научно-исследовательского института педиатрии в Баку прооперировали его и удалили лишний орган.

Вот как объяснили врачи необычное явление: второй половой орган, выросший на спине, принадлежал брату-близнецу, который не смог развиться, но от него остался половой орган, который ещё в утробе прицепился к спинке младенца.

Ребёнок родился с половым органом в правильном месте, а то, что на спине, — это паразит. Он был удалён хирургическим путём. При этом здоровью младенца ничего не угрожает Гюндуз Агаев, заведующий кафедрой неонатологии

В настоящее время малыша выписали из больницы, и теперь он находится дома со своими родителями.