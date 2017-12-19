В Азербайджане родился малыш с двумя детородными органами — один из них на спине

Вот как объяснили врачи необычное явление: второй половой орган, выросший на спине, принадлежал брату-близнецу, который не смог развиться, но от него остался половой орган, который ещё в утробе прицепился к спинке младенца.
Ребёнок родился с половым органом в правильном месте, а то, что на спине, — это паразит. Он был удалён хирургическим путём. При этом здоровью младенца ничего не угрожает
Гюндуз Агаев, заведующий кафедрой неонатологии
В настоящее время малыша выписали из больницы, и теперь он находится дома со своими родителями.
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