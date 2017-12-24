Эта девушка сдала все экзамены, лёжа в больнице, а затем родила здорового малыша

Найзия очень хотела успеть закрыть сессию до рождения ребёнка. Девушка посещала колледж вплоть до 39-й недели беременности
Свои последние экзамены она сдавала уже лёжа на больничной койке. Ей оставалось несколько часов до родов
11 декабря заканчивалась сессия. Я должна была успеть всё сдать перед рождением малыша
Найзия Томас
Во время беременности девушка не сидела без дела. Найзия училась, разрывалась на трёх работах и ассистировала в юридической конторе
В конечном итоге, у Найзии родился здоровый малыш по имени Энтони Джонсон. А семестр она закончила со средним баллом 3,5 (4 — максимальная оценка)
На страницу девушки в "Твиттере" подписано более 7 тысяч человек, которым она рассказала о сложных родах — Найзия потеряла много крови
Новоиспечённая мать также поведала о том, что видела ангелов над своей головой, пока была без сознания
Девушке казалось, что причиной галлюцинаций были лекарства
Было сложно справиться со смертью. Но я благодарю Бога за то, что он позволил поделиться этой историей! Я так благодарна за свою семью и друзей
Найзия Томас
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