Эта девушка сдала все экзамены, лёжа в больнице, а затем родила здорового малыша

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Эта девушка сдала все экзамены, лёжа в больнице, а затем родила здорового малыша

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Студентка факультета психологии канзасского колледжа Джонсон Коммьюнити Найзия Томас сдала сессию в больнице за несколько часов до собственных родов. Девушка не только закрыла семестр с хорошими баллами, но и родила здорового малыша.

Найзия очень хотела успеть закрыть сессию до рождения ребёнка. Девушка посещала колледж вплоть до 39-й недели беременности

<p>Фото © Twitter/naydxll</p>

Свои последние экзамены она сдавала уже лёжа на больничной койке. Ей оставалось несколько часов до родов

11 декабря заканчивалась сессия. Я должна была успеть всё сдать перед рождением малыша

Найзия Томас

<p>Фото © Twitter/naydxll</p>

Во время беременности девушка не сидела без дела. Найзия училась, разрывалась на трёх работах и ассистировала в юридической конторе

<p>Фото © Twitter/naydxll</p>

В конечном итоге, у Найзии родился здоровый малыш по имени Энтони Джонсон. А семестр она закончила со средним баллом 3,5 (4 — максимальная оценка)

<p>Фото © Twitter/naydxll</p>

На страницу девушки в "Твиттере" подписано более 7 тысяч человек, которым она рассказала о сложных родах — Найзия потеряла много крови

Новоиспечённая мать также поведала о том, что видела ангелов над своей головой, пока была без сознания

<p>Фото © Twitter/naydxll</p>

Девушке казалось, что причиной галлюцинаций были лекарства

Было сложно справиться со смертью. Но я благодарю Бога за то, что он позволил поделиться этой историей! Я так благодарна за свою семью и друзей

Найзия Томас

<p>Фото © Instagram/ nay_dxll</p>

Автор:
СН
Сакина Нуриева
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