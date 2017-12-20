"После вечеринки я проснулась с похмельем, а оказалось, что это рак!"

За несколько дней до этого у Элизабет появилась странная сыпь на бёдрах и слабость.

Проснувшись после предновогодней вечеринки, 33-летняя Элизабет Грэм ощутила, будто в прошедшую ночь она выпила не меньше 20 коктейлей. Но, когда похмелье не прошло и на следующей день, женщина обратилась к врачу. В итоге анализ крови показал, что у жительницы города Пейсли, Шотландия, лейкемия, сообщает Mirror.

Большую часть вечеринки я была на танцполе. Я не люблю напиваться, поэтому в ту ночь мне хватило пяти коктейлей. Несмотря на это, на следующее утром я проснулась с жутким похмельем. А ещё через два дня оказалось, что это рак! Элизабет Грэм

Буквально за неделю до Рождества Элизабет пришлось начать изнурительное химиотерапевтическое лечение, из-за которого она оставалась в больнице до конца января.

За несколько дней до вечеринки у Элизабет появилась странная сыпь на бёдрах и слабость. Она решила, что наконец-то забеременела. Но тест показал отрицательный результат, и женщина позволила себе расслабиться на вечеринке. Но на следующий день ей стало гораздо хуже, и врачи диагностировали острый промиелоцитарный лейкоз. Элизабет требовалось немедленное лечение.

Женщина рассказывает, что ей пришлось пройти через ужасные вещи, но в конце концов она победила болезнь. Сейчас она поддерживает кампанию "Прямо сейчас" по изучению рака в Великобритании.