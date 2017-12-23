Не фантастические твари. Как вернуться с отдыха без червей в глазах или трусах

Тем, кто на праздники собирается уехать на курорт, предновогоднее настроение портят черви сомнения. А также гусеницы, личинки и прочие твари. Они стали как-то слишком активно становиться героями новостей.

Например, недавно москвич вернулся после отпуска на Гоа и привёз в своем половом члене сотни личинок. Выяснилось, что турист заразился собачьей анкилостомой, когда загорал на пляже. Паразиты проникли в его плавки через песок. А в песок они попадают вместе с фекалиями животных.

Уже в Москве турист почувствовал жуткий зуд в области половых органов. Он обратился к дерматологам, но они не справились с проблемой и направили его к специалистам по тропическим заболеваниям. Те выяснили, в чём проблема, и назначили лечение.

А мужчина вспомнил, что он один раз загорал, лёжа на локтях, чтобы было удобнее смотреть в ноутбук, и прикасался к песку нижней частью живота. Наверное, тогда паразиты и решили, что это их шанс.

С жителем Казани произошла, пожалуй, ещё более жуткая история. После отдыха на тропическом побережье черви завелись у него в глазах. Дирофиляриоз глаз — редкая инфекция, которую можно подхватить в Шри-Ланке, а также на территории Южной и Восточной Европы и Малой Азии. Особенно опасным периодом считается время между маем и сентябрём.

Переносчиками являются москиты, подхватившие инфекцию от бродячих собак. Когда зараза попадает в глаза, в них появляются черви, движение которых человек может принять за галлюцинации. Также у пациента может снизиться острота зрения. Сейчас казанский турист проходит лечение.

А на участника реалити-шоу "Дом-2" Алексея Купина, когда он отдыхал на Сейшелах, напала гусеница. После встречи с ней у него на теле появились ужасные волдыри.

Публикация от Алексей Купин (@aleksey_kupin) Дек 19, 2017 at 9:59 PST

— Вот такая у меня аллергическая реакция на укус какой-то непонятной местной гусеницы, — написал Купин в "Инстаграме". — Как и когда это случилось, не знаю. Чувствую себя второй день ужасно, как вы видите на фото, выглядит это не очень мило. Сейчас едем в больницу. На Сейшелах хватает опасной живности: сколопендры, гусеницы. И последствия от укуса могут быть очень серьёзными. Надеюсь, в больнице мне помогут и я не буду похож на чудище.

Врачи говорят, что такие новости — серьёзная проблема, а не раздутая шумиха.

— За последнюю неделю ко мне обратились уже шесть пациентов, у которых в стопах оказались черви. Туристы недавно вернулись из Таиланда и с Гоа, — рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. — Но такие заболевания инфекционисты не лечат. Мне пришлось отправить пациентов к врачам-паразитологам.

По словам заведующего кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней Московского государственного университета им. Сеченова, профессора Валерия Завойкина, больше всего опасность подцепить паразитов в тропических странах. Он рекомендует после отдыха в Азии, Африке или Латинской Америке "срочно сдавать кал на паразитов".

Кстати, европейские страны — это тоже частично тропики (в том числе Испания, например). Были случаи, когда россияне привозили червей в глазах после отдыха в Турции (хотя это субтропическая страна).

Валерий Завойкин также рекомендует соблюдать на отдыхе меры предосторожности.

— Заранее следует узнать, какие болезни распространены в той стране, куда вы направляетесь, — рекомендует Валерий Завойкин. — Риск заболевания зависит от сезона, места. Чем выше в горы, например, тем меньше инфекций.

Отдыхая даже в пятизвёздочном отеле, следует не забывать мыть руки с мылом как можно чаще, пить бутилированную воду и ополаскивать фрукты.

Также не стоит купаться в пресных водоёмах, потому что тёплая вода — это благодатная среда для всех микроорганизмов. Исключение составляют холодные горные реки.

Загорать лучше только в шезлонге или на подстилке. По пляжу лучше ходить не босиком, а в закрытой обуви. Но если очень хочется пробежаться босиком, то выбирать нужно полосу прибоя.

Помимо инфекций, которые передают паразиты, на отдыхе могут поджидать и другие, не менее опасные болезни.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что к Рождеству в Европе может вспыхнуть эпидемия кори. В трёх городах Великобритании уже зарегистрированы первые случаи: 16 пациентов находятся в медицинских учреждениях. В группу риска помимо Великобритании вошли Румыния, Италия и Германия.

Как объясняет врач-инфекционист Илья Акинфиев, люди, которые дважды за свою жизнь прошли вакцинацию от кори (как и положено в России), абсолютно защищены. Для остальных обезопасить себя будет проблематично. Корь может передаваться даже по одной вентиляционной шахте: если больной будет на первом этаже, то даже на 30-м может заболеть невакцинированный человек.

— Если вы опасаетесь заразиться корью, нужно проверить по медицинским документам, была ли вам введена вакцина. Или сдать анализ на антитела к вирусу кори, — говорит инфекционист. — Если человек был вакцинирован, то у него есть антитела. А в Европе эта проблема возникла из-за мигрантов. Это группа риска, потому что люди не вакцинированы.

Роспотребнадзор на днях сообщал о вспышке острых кишечных инфекций на борту круизных лайнеров США. Всего от инфекций пострадало более 500 пассажиров.

— Никто не защищён на 100% от кишечных инфекций, — сказал Илья Акинфиев. — И в дорогом ресторане можно заразиться. Нужно доверять своим вкусовым рецепторам. Заражённая пища изменяется по своим вкусовым свойствам. Полная защита — только домашняя пища, в которой вы уверены.

Сообщалось также, что на Майорке туристы заразились "болезнью легионеров" (легионеллёз, серьёзная лёгочная инфекция).

— Легионелла обычно живёт в непроточной воде. Поэтому не нужно купаться в прудах, если они непроточные, — объясняет врач. — А в целом, конечно, каждому нужно вести здоровый образ жизни и поддерживать иммунитет.

Врачи рекомендуют держаться подальше от кондиционеров, если они работают на воде, и от джакузи.

Ранее Лайф с помощью сотрудников туристических компаний составил список правил безопасности для отдыхающих: