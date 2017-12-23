Не фантастические твари. Как вернуться с отдыха без червей в глазах или трусах
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Тем, кто на праздники собирается уехать на курорт, предновогоднее настроение портят черви сомнения. А также гусеницы, личинки и прочие твари. Они стали как-то слишком активно становиться героями новостей.
Например, недавно москвич вернулся после отпуска на Гоа и привёз в своем половом члене сотни личинок. Выяснилось, что турист заразился собачьей анкилостомой, когда загорал на пляже. Паразиты проникли в его плавки через песок. А в песок они попадают вместе с фекалиями животных.
Уже в Москве турист почувствовал жуткий зуд в области половых органов. Он обратился к дерматологам, но они не справились с проблемой и направили его к специалистам по тропическим заболеваниям. Те выяснили, в чём проблема, и назначили лечение.
А мужчина вспомнил, что он один раз загорал, лёжа на локтях, чтобы было удобнее смотреть в ноутбук, и прикасался к песку нижней частью живота. Наверное, тогда паразиты и решили, что это их шанс.
С жителем Казани произошла, пожалуй, ещё более жуткая история. После отдыха на тропическом побережье черви завелись у него в глазах. Дирофиляриоз глаз — редкая инфекция, которую можно подхватить в Шри-Ланке, а также на территории Южной и Восточной Европы и Малой Азии. Особенно опасным периодом считается время между маем и сентябрём.
Переносчиками являются москиты, подхватившие инфекцию от бродячих собак. Когда зараза попадает в глаза, в них появляются черви, движение которых человек может принять за галлюцинации. Также у пациента может снизиться острота зрения. Сейчас казанский турист проходит лечение.
А на участника реалити-шоу "Дом-2" Алексея Купина, когда он отдыхал на Сейшелах, напала гусеница. После встречи с ней у него на теле появились ужасные волдыри.
— Вот такая у меня аллергическая реакция на укус какой-то непонятной местной гусеницы, — написал Купин в "Инстаграме". — Как и когда это случилось, не знаю. Чувствую себя второй день ужасно, как вы видите на фото, выглядит это не очень мило. Сейчас едем в больницу. На Сейшелах хватает опасной живности: сколопендры, гусеницы. И последствия от укуса могут быть очень серьёзными. Надеюсь, в больнице мне помогут и я не буду похож на чудище.
Врачи говорят, что такие новости — серьёзная проблема, а не раздутая шумиха.
— За последнюю неделю ко мне обратились уже шесть пациентов, у которых в стопах оказались черви. Туристы недавно вернулись из Таиланда и с Гоа, — рассказал врач-инфекционист Илья Акинфиев. — Но такие заболевания инфекционисты не лечат. Мне пришлось отправить пациентов к врачам-паразитологам.
По словам заведующего кафедрой паразитологии, паразитарных и тропических болезней Московского государственного университета им. Сеченова, профессора Валерия Завойкина, больше всего опасность подцепить паразитов в тропических странах. Он рекомендует после отдыха в Азии, Африке или Латинской Америке "срочно сдавать кал на паразитов".
Кстати, европейские страны — это тоже частично тропики (в том числе Испания, например). Были случаи, когда россияне привозили червей в глазах после отдыха в Турции (хотя это субтропическая страна).
Валерий Завойкин также рекомендует соблюдать на отдыхе меры предосторожности.
— Заранее следует узнать, какие болезни распространены в той стране, куда вы направляетесь, — рекомендует Валерий Завойкин. — Риск заболевания зависит от сезона, места. Чем выше в горы, например, тем меньше инфекций.
Отдыхая даже в пятизвёздочном отеле, следует не забывать мыть руки с мылом как можно чаще, пить бутилированную воду и ополаскивать фрукты.
Также не стоит купаться в пресных водоёмах, потому что тёплая вода — это благодатная среда для всех микроорганизмов. Исключение составляют холодные горные реки.
Загорать лучше только в шезлонге или на подстилке. По пляжу лучше ходить не босиком, а в закрытой обуви. Но если очень хочется пробежаться босиком, то выбирать нужно полосу прибоя.
Помимо инфекций, которые передают паразиты, на отдыхе могут поджидать и другие, не менее опасные болезни.
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что к Рождеству в Европе может вспыхнуть эпидемия кори. В трёх городах Великобритании уже зарегистрированы первые случаи: 16 пациентов находятся в медицинских учреждениях. В группу риска помимо Великобритании вошли Румыния, Италия и Германия.
Как объясняет врач-инфекционист Илья Акинфиев, люди, которые дважды за свою жизнь прошли вакцинацию от кори (как и положено в России), абсолютно защищены. Для остальных обезопасить себя будет проблематично. Корь может передаваться даже по одной вентиляционной шахте: если больной будет на первом этаже, то даже на 30-м может заболеть невакцинированный человек.
— Если вы опасаетесь заразиться корью, нужно проверить по медицинским документам, была ли вам введена вакцина. Или сдать анализ на антитела к вирусу кори, — говорит инфекционист. — Если человек был вакцинирован, то у него есть антитела. А в Европе эта проблема возникла из-за мигрантов. Это группа риска, потому что люди не вакцинированы.
Роспотребнадзор на днях сообщал о вспышке острых кишечных инфекций на борту круизных лайнеров США. Всего от инфекций пострадало более 500 пассажиров.
— Никто не защищён на 100% от кишечных инфекций, — сказал Илья Акинфиев. — И в дорогом ресторане можно заразиться. Нужно доверять своим вкусовым рецепторам. Заражённая пища изменяется по своим вкусовым свойствам. Полная защита — только домашняя пища, в которой вы уверены.
Сообщалось также, что на Майорке туристы заразились "болезнью легионеров" (легионеллёз, серьёзная лёгочная инфекция).
— Легионелла обычно живёт в непроточной воде. Поэтому не нужно купаться в прудах, если они непроточные, — объясняет врач. — А в целом, конечно, каждому нужно вести здоровый образ жизни и поддерживать иммунитет.
Врачи рекомендуют держаться подальше от кондиционеров, если они работают на воде, и от джакузи.
Ранее Лайф с помощью сотрудников туристических компаний составил список правил безопасности для отдыхающих:
- Лучше купаться в море, а не в бассейне (через воду в бассейне могут распространяться вирусы).
- Плавая в море, старайтесь не глотать воду (во многих странах отели сливают канализацию прямо в море).
- Проверяйте тарелки, которые берёте в столовой: не видно ли на них следов пищи, которая осталась после предыдущего едока (порой посудомоечные машины так плохо моют посуду, что остатки пищи видны невооружённым глазом).
- Фрукты, которые лежат в столовой, лучше помыть самим (хотя обычно их нельзя выносить за пределы зала, попробуйте договориться об этом с администрацией).
- С осторожностью относитесь к экскурсионным предложениям местных компаний и местных жителей (чем они вас накормят по дороге — никто не знает).
- Лучше купить алкоголь в Duty Free, чем в местном магазинчике, где может быть контрафакт.
- Больше времени проводите на свежем воздухе (в закрытых помещениях вирусам гораздо удобнее распространяться).
- С осторожностью ешьте скоропортящиеся продукты: на жаре они действительно очень быстро приходят в негодность.
- Если в номере грязно, не терпите. Жалуйтесь и требуйте, чтобы номер убрали.
- Пейте поменьше алкоголя: сохраните и здоровье, и бдительность.
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