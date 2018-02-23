Она похудела на 67 кило, чтобы забеременеть, но не считает себя красоткой

"Я не считаю, что сейчас выгляжу намного лучше. Я всё та же Саманта, как когда весила 137. Та же красотка и зажигалочка. Разница? — Я намного здоровее и, наконец, смогу иметь детей!"

30-летняя Саманта Маршалл из Мельбурна, Австралия, стала стремительно набирать вес, когда училась ещё в старшей школе. Когда возраст перевалил за 20 и она начала зарабатывать, Саманта перестала ограничивать себя в еде, пишет Daily Mail.

Саманта позволяла себе фастфуд как минимум два раза в неделю, потребление вредной пищи для девушки стало не просто жизненной необходимостью, а хобби.

Я не знала лимиты порций или как их контролировать, я не знала, что есть или когда есть. До 2016-го я никогда не смотрела на обёртки с описанием продуктов. Главное, чтобы порции были большими и чтобы всё было покрыто сыром Саманта Маршалл

Когда Сманте исполнилось 28, она стала задумываться о детях. К тому времени девушка весила уже под 140 килограмм, но её всегда устраивал её внешний вид. Она находила себя "привлекательной пышечкой". Однако Саманта никогда не думала, что из-за лишнего веса у неё могут быть проблемы....с фертильностью. Диагноз врачей был далеко не утешительным: поликистоз. Из-за нарушения менструального цикла, что было его последствием, она не могла иметь детей.

Единственным выходом из положения была кардинальная смена образа жизни. И Саманта решила вступить на полосу преобразований, записавшись на фитнес-программу Lite n' Easy.

Первое время мне было очень сложно. Я не видела результатов на теле, но при этом жутко голодала. Тогда я отказалась от всего фастфуда, включая McDonald's, KFC и Hungry Jacks Саманта Маршалл

Благодаря программе Lite n' Easy Саманта смогла не отказывать себе в самых близких к сердцу блюдах, таких как как итальянская паста и лапша быстрого приготовления. Единственное — из рациона напрочь исчезли шоколадные батончики, вместо которых появились фрукты и ягоды. Девушке также пришлось полюбить зелёный салат и овощи.

Спорт также стал занимать важное место в жизни Саманты. Так, её день не начинается без физической нагрузки, за исключением тех дней, когда она болеет. Спортзал, кардио и гимнастика — Саманта составила себе комплексную программу, которой она придерживалась на протяжении двух лет.

Результат оказался налицо: за два года Саманта сбросила 67 килограмм. Пройдя обследование у врачей, она получила долгожданную радостную весть. Сейчас она абсолютно здорова и сможет иметь детей!

Я не считаю, что сейчас выгляжу намного лучше. Я была красоткой, когда весила и 137. Разница? — Я намного здоровее и спортивнее. А главное — я смогу родить ребёнка! Саманта Маршалл

"Сын сказал, что мы никуда не ходим из-за моего веса, и я похудел в два раза"