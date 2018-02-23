"Я думала, это след от очков, а оказалось, что это рак..."

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"Я думала, это след от очков, а оказалось, что это рак..."

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52-летняя Нареле Крихофф из Брисбена, Австралия, считает, что спаслась только чудом. Теперь она относится более настороженно к различного рода царапинам.

Нареле работает персональным тренером для людей в возрасте. Она вспоминает, что за свою жизнь болела меньше всех своих знакомых, всегда отличалась спортивной формой и крепким здоровьем, пишет Daily Mail.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p>

Когда она заметила рану на коже правой ноздри, она не обратила на это внимания. Все говорили, что это просто царапина от солнцезащитных очков. Но потом ссадина начала кровоточить...

<p>Фото © dailymail.co.uk</p>

При повторном тесте специалисты обнаружили у Нареле рак. Женщина была в шоке, ведь из её семьи ни у кого не было онкологических заболеваний.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p>

Я никогда не была настолько здоровой, как последние 15 лет. Единственное, чем я злоупотребляла, — солнцезащитный крем. Оказывается, раком может заболеть кто угодно.

Нареле Крихофф

После удаления нароста, который оказался доброкачественным, врачи наложили на лицо женщины 20 швов. В таком состоянии Нареле пролежала около двух недель. После снятия швов на носу остался лишь маленький шрам.

<p>Фото © dailymail.co.uk</p>

После операции я чувствовала себя очень застенчиво. Я не думала, что когда-нибудь смогу снова покинуть свой дом. Но теперь мой шрам почти полностью исчез, и я просто счастлива

Нареле Крихофф

<p>Фото © dailymail.co.uk</p>

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