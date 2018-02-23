"Я думала, это след от очков, а оказалось, что это рак..."

52-летняя Нареле Крихофф из Брисбена, Австралия, считает, что спаслась только чудом. Теперь она относится более настороженно к различного рода царапинам.

Нареле работает персональным тренером для людей в возрасте. Она вспоминает, что за свою жизнь болела меньше всех своих знакомых, всегда отличалась спортивной формой и крепким здоровьем, пишет Daily Mail.

Когда она заметила рану на коже правой ноздри, она не обратила на это внимания. Все говорили, что это просто царапина от солнцезащитных очков. Но потом ссадина начала кровоточить...

При повторном тесте специалисты обнаружили у Нареле рак. Женщина была в шоке, ведь из её семьи ни у кого не было онкологических заболеваний.

Я никогда не была настолько здоровой, как последние 15 лет. Единственное, чем я злоупотребляла, — солнцезащитный крем. Оказывается, раком может заболеть кто угодно. Нареле Крихофф

После удаления нароста, который оказался доброкачественным, врачи наложили на лицо женщины 20 швов. В таком состоянии Нареле пролежала около двух недель. После снятия швов на носу остался лишь маленький шрам.

После операции я чувствовала себя очень застенчиво. Я не думала, что когда-нибудь смогу снова покинуть свой дом. Но теперь мой шрам почти полностью исчез, и я просто счастлива Нареле Крихофф

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