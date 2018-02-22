Как не стать отмороженным. Выживаем в –30°C

На Центральную Россию надвигается настоящий арктический холод. Уже сегодня ночью температура в Москве опускалась ниже –20 градусов. А в праздничные выходные станет ещё холоднее — до –30°C.

В такой холод спасатели советуют без лишней надобности из дома не выходить, а если всё-таки пришлось выйти на морозные и солнечные улицы города, то стоит быть очень осторожными — начинается сезон обморожений и переохлаждений.

— Обычно обморожения возникают, когда температура снижается до минус 10–20°С, — объясняет невролог Михаил Моисеев. — Под воздействием холода происходят спазмы кровеносных сосудов. Это приводит к замедлению кровотока и прекращению действия тканевых ферментов, а впоследствии к гибели клеток.

По словам эксперта, чаще всего люди отмораживают открытые участки тела: нос, щёки и уши, — а также руки и ноги. Всё остальное отморозить гораздо сложнее.

Степени обморожения

Самым лёгким является обморожение I степени. Поражённый участок кожи сначала бледнеет, а после согревания становится красноватым. Иногда может быть даже багрово-красным и отекает. Через неделю в некоторых случаях кожа может слегка шелушиться. Полное выздоровление наступает к пятому — седьмому дню после обморожения. Первые симптомы — чувство жжения, покалывания, а затем и онемение поражённого участка кожи. Потом возникают кожный зуд и болевые ощущения.

— Обморожение II степени возникает при более продолжительном воздействии холода, — объясняет невролог. — В начальном периоде бывает побледнение, утрата чувствительности, но эти явления наблюдаются при всех степенях обморожения. Поэтому наиболее характерный признак — образование в первые дни после травмы пузырей, наполненных прозрачным содержимым.

Полное восстановление целостности кожного покрова происходит в течение одной-двух недель, шрамы при этом не образуются. Но боли сильнее, чем при обморожении I степени.

При обморожении III степени образующиеся в начальном периоде пузыри наполнены кровянистым содержимым. Кожа начинает отмирать. Сошедшие ногти вновь не отрастают или отрастают деформированными. Отторжение отмерших тканей заканчивается на второй-третьей неделе, после чего наступает рубцевание (заживление), которое длится до одного месяца.

— Обморожение IV степени опасно для жизни! — сказал врач. — При этом происходит омертвение всех слоёв мягких тканей, часто поражаются даже кости и суставы. Повреждённый участок становится синюшным, может иметь мраморную расцветку. Сразу после согревания развивается отёк, который быстро увеличивается. Пузыри при этом отсутствуют, происходит утрата чувствительности. Нервные окончания полностью восстанавливаются при I и II степенях, при III степени происходит их частичное восстановление. При IV степени — полная утрата нервных окончаний.

Как объяснил специалист, при такой степени обморожения врачи могут принять решение об ампутации конечностей. Но только в крайнем случае.

— Конечности ампутируют при обморожении IV степени со значительным некрозом (омертвением. — Прим. Лайфа) тканей и присоединением инфекции через открытые раны. То есть ампутацию назначают только при гангрене (омертвение тканей организма, сопровождающееся их гниением. — Прим. Лайфа), — пояснил врач.

Как ни странно, при сильном обморожении человеку может быть жарко. Это происходит из-за того, что нервная система при сильном обморожении начинает умирать. Перед гибелью рецепторы (нервные окончания) раздражаются и дают сильные импульсы в центральную нервную систему, и из-за этого возникает ощущение жара.

— За сильным раздражением внешнего фактора среды (холода то есть) следует истощение медиаторов в нервной системе и общее истощение организма, — пояснил невролог. — Поэтому у человека возникает ощущение слабости и его клонит в сон. Затем уже нервные клетки гибнут окончательно, и человек умирает. Это будет смерть от общего переохлаждения, а не от обморожения. Разница в том, что при обморожении страдает один или несколько участков тела, а при переохлаждении страдает весь организм, все органы и системы, а не только руки или ноги.

Как не стать отмороженным

Главное правило при обморожении — срочно в тепло! Если внешних повреждений кожи нет, то стоит накормить пострадавшего тёплой едой и согреть тёплым (не горячим!) чаем. Ни в коем случае не растирать снегом, спиртом! Горячие ванны тоже под запретом. Если есть признаки обморожения II–IV степеней — срочно к врачу!

Валерий Лукин, российский полярник и океанолог, рассказал, что у полярников, например у работников станции "Восток", способы сохранить тепло на морозе довольно простые: надевать много разной одежды (одеваться как капуста), смазывать открытые участки тела (чаще — лицо) жиром или вазелином, носить шерстяные маски на лице и обязательно двигаться.

— В наших экспедициях мы стараемся, когда слишком низкие температуры, без надобности на воздух не выходить. Это же можно посоветовать и тем, кто живёт в регионах с низкой температурой, — сказал полярник.