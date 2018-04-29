В спасении 2-летней девочки без диафрагмы врачи впервые использовали свиную кожу

Маленькая Ева Филлипсон из Донкастера перенесла операцию по созданию искусственной диафрагмы. Для укрепления брюшной стенки медики использовали обработанную свиную кожу, сообщает Daily Mail.

Ева Филлипсон появилась на свет с редкой патологией — у девочки отсутствовала диафрагма. Заболевание было диагностировано ещё в утробе матери, и сразу после рождения малышку подключили к системам жизнеобеспечения. Неделю спустя Ева перенесла первую в своей жизни операцию по установке искусственной диафрагмы.

К несчастью, имплантат не прижился, с каждый днём Ева чувствовала себя всё хуже. Когда девочке исполнилось два года, медики сообщили родителям, что спасти её сможет лишь уникальная операция по созданию диафрагмы из её собственных тканей и свиной кожи. Британские врачи прежде не делали ничего подобного.

К второму дню рождения Евы нам сказали, что если мы не пойдём на новаторскую операцию по созданию естественной диафрагмы, то можем её потерять мама Евы Ребекка

Уникальную процедуру провёл хирург Шон Марвен из детской больницы Шеффилда. Он утверждает, что до последнего момента не был уверен в успехе. В ходе пятичасовой операции врачи перевернули две из трёх мышц, образующих брюшную стенку Евы, и сформировали из них диафрагму. Затем медики укрепили брюшную стенку ребёнка при помощи специально подготовленной свиной кожи.

Это было очень сложное решение. Мы знали, что, чем дольше мы ждём, тем опаснее будет процедура. Операция была сложной и требовала большого мастерства и концентрации. К счастью, всё прошло хорошо хирург Шон Марвен

Сейчас Ева чувствует себя хорошо и идёт на поправку. Медики пока не рискуют отключать её от аппаратов, так как лёгкие девочки работают неправильно, но со временем эта проблема должна решиться. Мама малышки надеется, что в дальнейшем история Евы станет лучом надежды для родителей, дети которых страдают такой же патологией.