У деда, который умер от рака, обнаружили самую большую в мире коллекцию игрушек

Кармело Маццотта с самого детства собирал игрушки военной тематики, и к 55 годам его коллекция насчитывала 250 тыс. экземпляров, которые теперь собираются продать на аукционе.

Британский коллекционер Кармело Маццотта умер от лейкоза на 56-м году жизни, а после его смерти родственники решили, что его игрушки должны увидеть все.

Маццотта с детства интересовался армейской тематикой и начал собирать солдатиков и технику ещё в малом возрасте. В его коллекции можно найти игрушки как из пластика, так и из металла и свинца.

Также в гараже Маццотты собраны самолёты, автомобили и оружие в игрушечном варианте.

Когда о таком богатстве умершего мужчины узнали аукционисты, они решили взглянуть на коллекцию самостоятельно и были поражены.

Незамедлительно было принято решение выставить игрушки на аукционе в Уилтшире. Для этого даже пришлось расширять выставочный зал.

Распродавать коллекцию будут партиями — примерно по 200–300 экземпляров. Стоимость одной такой партии может стартовать с £10 тыс. (864 тыс. руб. по текущему курсу).

Специалист по игрушкам на аукционе Wessex Auction Rooms заявил, что коллекция Кармело Маццотты является самой большой в мире, представленной когда-либо на аукционе.