"Меня кусала змея, нападал медведь и атаковала акула. В общем, это призвание..."

20-летний Дилан Маквиллиамс трижды оказывался на грани. Опасные животные будто преследуют его: змеи, акулы, медведи... И каждый раз он чудом избегает смерти. В итоге парень решил превратить свой рок в полезный навык — теперь он учит других людей выживать в экстремальных условиях.

Дилану Маквиллиамсу из Колорадо можно присудить звание самого неудачливого человека в мире: на него несколько раз нападали опасные животные.

Несколько лет назад он стал жертвой гремучей змеи в штате Юта. Её яд чуть не убил Дилана, но, к счастью, парню ввели антидот в самый последний момент.

А семь месяцев назад во время похода в лес на него напал медведь. Дилан уже поставил палатку и лёг отдыхать, как вдруг хищник схватил его за голову и попытался утащить.

Медведь схватил меня за голову и начал тянуть. Я отбивался как мог. Ну, что я могу сделать против такого зверя. Хорошо, что рядом была группа туристов, которые испугали его, и он откинул меня Дилан Маквиллиамс

После этого он отправился отдыхать на Гавайи. И там во время плавания в океане он каким-то образом поранил ногу и не заметил кровоточащую рану. Зато её заметила акула. Морской хищник атаковал парня. Его нога оказалась в пасти акулы, но он каким-то чудесным образом молодой человек сумел отбиться и доплыть до берега, где ему оказали помощь. Дилану наложили семь швов на ноге.

К 20 годам парень трижды становился жертвой атак опасных животных. Но этот свой рок он решил превратить в плюс. Сейчас Дилан учит урокам выживания в экстремальных условиях других людей.