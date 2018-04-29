Отчаявшаяся 27-летняя мама Соня Гэст из Тивидейла, Англия, согласилась на опасную операцию, в результате которой мальчик мог потерять зрение и остаться парализованным.

В возрасте двух лет Кьян Блейк перенёс инсульт. Малыш потерял способность ходить и говорить — постепенно ему пришлось учиться этому заново. К тому же его постоянно мучили приступы, но затем болезнь отступила. Два года мальчик смог прожить без боли и лекарств, но потом ему пришлось столкнуться с ужасным недугом снова.

Кьян не мог даже сам сходить в туалет. И мы боялись всё время Соня Гэст, мама Кьяна

Приступы вернулись, их количество доходило до ста в день. В итоге врачи сказали родителям, что единственная надежда на спасение жизни восьмилетнего мальчика — рискованная операция на мозге, гемисферэктомия. Нужно будет "отключить" одно полушарие. В результате чего ребёнок может частично ослепнуть и потерять способность нормально ходить и говорить. Мама и папа Кьяна оказались в безвыходной ситуации и согласились на предложение врачей.

Это было трудное решение, но я не жалею об этом. <...> Я сделала сына инвалидом, чтобы спасти ему жизнь Соня Гэст, мама Кьяна

Кьян перенёс 11-часовую операцию в Бирмингеме в январе этого года. Всё прошло удачно. Малыш, который так много страдал, теперь принимает участие в реабилитационной программе и уже на пути к выздоровлению. К ребёнку постепенно возвращается речь, и он может ходить, опираясь на инвалидное кресло. Видит он только частично, как и говорили врачи. Но родители рады, что приняли такое решение. Теперь жизни их мальчика ничего не угрожает.