В возрасте двух лет Кьян Блейк перенёс инсульт. Малыш потерял способность ходить и говорить — постепенно ему пришлось учиться этому заново. К тому же его постоянно мучили приступы, но затем болезнь отступила. Два года мальчик смог прожить без боли и лекарств, но потом ему пришлось столкнуться с ужасным недугом снова.
Кьян не мог даже сам сходить в туалет. И мы боялись всё время
Соня Гэст, мама Кьяна
Приступы вернулись, их количество доходило до ста в день. В итоге врачи сказали родителям, что единственная надежда на спасение жизни восьмилетнего мальчика — рискованная операция на мозге, гемисферэктомия. Нужно будет "отключить" одно полушарие. В результате чего ребёнок может частично ослепнуть и потерять способность нормально ходить и говорить. Мама и папа Кьяна оказались в безвыходной ситуации и согласились на предложение врачей.
Это было трудное решение, но я не жалею об этом. <...> Я сделала сына инвалидом, чтобы спасти ему жизнь
Соня Гэст, мама Кьяна
Кьян перенёс 11-часовую операцию в Бирмингеме в январе этого года. Всё прошло удачно. Малыш, который так много страдал, теперь принимает участие в реабилитационной программе и уже на пути к выздоровлению. К ребёнку постепенно возвращается речь, и он может ходить, опираясь на инвалидное кресло. Видит он только частично, как и говорили врачи. Но родители рады, что приняли такое решение. Теперь жизни их мальчика ничего не угрожает.
Даже если мой мальчик не сможет ходить, он хотя бы останется жив
Соня Гэст, мама Кьяна
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